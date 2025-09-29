رئيس وزراء لبنان يلتقي وفدًا اقتصاديًا فرنسيًا معنيًا بشئون إعادة الإعمار

التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الاثنين، وفدًا اقتصاديًا فرنسيًا ضم المؤسسات الاقتصادية والشركات الفرنسية المعنية بشؤون إعادة الإعمار وتحديث المدن برئاسة رئيس مؤسسة "ميديف" جيرار وولف، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط.



من جانبه، قال وولف - في تصريحات صحفية، عقب اللقاء - "إن الوفد الفرنسي المؤلف من نحو 40 شركة ومؤسسة فرنسية رائدة جاء للبنان بعد 4 سنوات من زيارة قام بها سابقًا للبنان، وسررنا بما سمعناه من السير بالإصلاحات، وهذا ما أكده لنا رئيس الوزراء اللبناني، مع توافر كل العناصر التي تحتاجها الشركات وهي الأمن والاستثمارات".



وأضاف "سنكون هنا حاضرين مع أفضل التقنيات الحديثة والمبتكرة، فنحن نعرف لبنان منذ زمن، وتوجد فيه أفضل شركاتنا، بالإضافة إلى التاربخ المشترك، الذي يجمعنا، التاريخ السياسي التجاري والصناعي"، مشيرا إلى نية المشاركة في تحديث البلد وتوطيد دعائمه من خلال المساعدة بمجالات وسائل النقل، والطاقة والصحة، وكل القطاعات الحيوية.



وبدوره..قال وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط "إن هذه الزيارة هي نوع من إعادة الثقة من قبل أشقائنا وأصدقائنا في الخارج بلبنان، وهي بادرة تبين بأن الاهتمام بلبنان أضحى أكثر، فقد تم خلال اللقاء تناول الإصلاحات التي بدأناها، والإشارة إلى إعادة الحركة وسير عجلة الوضع الاقتصادي".



وأضاف "تناولنا أيضًا المناقشات الإيجابية والمستمرة مع البنك الدولي التي سنكملها الأسبوع المقبل قبل الذهاب لواشنطن، وتطرقنا إلى المؤتمر الاستثماري الذي سيعقد في 18 و19 نوفمبر المقبل، وأكد لنا الوفد استعداده للحضور والمشاركة، حيث أن الهدف من هذا المؤتمر هو أن نظهر للعالم وللقطاع الخاص بأن لبنان عائد إلى الحيوية والحركة، ولقد أسمينا المؤتمر (بيروت 1)؛ لأنه بداية الطريق الطويل للعودة للإصلاح والنمو".