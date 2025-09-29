قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
استثناءات قانونية مهمة| هذه العقارات لا تخضع للضريبة العقارية في مصر
رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا
أخبار العالم

رئيس وزراء لبنان يلتقي وفدًا اقتصاديًا فرنسيًا معنيًا بشئون إعادة الإعمار

التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الاثنين، وفدًا اقتصاديًا فرنسيًا ضم المؤسسات الاقتصادية والشركات الفرنسية المعنية بشؤون إعادة الإعمار وتحديث المدن برئاسة رئيس مؤسسة "ميديف" جيرار وولف، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط.


من جانبه، قال وولف - في تصريحات صحفية، عقب اللقاء - "إن الوفد الفرنسي المؤلف من نحو 40 شركة ومؤسسة فرنسية رائدة جاء للبنان بعد 4 سنوات من زيارة قام بها سابقًا للبنان، وسررنا بما سمعناه من السير بالإصلاحات، وهذا ما أكده لنا رئيس الوزراء اللبناني، مع توافر كل العناصر التي تحتاجها الشركات وهي الأمن والاستثمارات".


وأضاف "سنكون هنا حاضرين مع أفضل التقنيات الحديثة والمبتكرة، فنحن نعرف لبنان منذ زمن، وتوجد فيه أفضل شركاتنا، بالإضافة إلى التاربخ المشترك، الذي يجمعنا، التاريخ السياسي التجاري والصناعي"، مشيرا إلى نية المشاركة في تحديث البلد وتوطيد دعائمه من خلال المساعدة بمجالات وسائل النقل، والطاقة والصحة، وكل القطاعات الحيوية.


وبدوره..قال وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط "إن هذه الزيارة هي نوع من إعادة الثقة من قبل أشقائنا وأصدقائنا في الخارج بلبنان، وهي بادرة تبين بأن الاهتمام بلبنان أضحى أكثر، فقد تم خلال اللقاء تناول الإصلاحات التي بدأناها، والإشارة إلى إعادة الحركة وسير عجلة الوضع الاقتصادي".


وأضاف "تناولنا أيضًا المناقشات الإيجابية والمستمرة مع البنك الدولي التي سنكملها الأسبوع المقبل قبل الذهاب لواشنطن، وتطرقنا إلى المؤتمر الاستثماري الذي سيعقد في 18 و19 نوفمبر المقبل، وأكد لنا الوفد استعداده للحضور والمشاركة، حيث أن الهدف من هذا المؤتمر هو أن نظهر للعالم وللقطاع الخاص بأن لبنان عائد إلى الحيوية والحركة، ولقد أسمينا المؤتمر (بيروت 1)؛ لأنه بداية الطريق الطويل للعودة للإصلاح والنمو".

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

الإفتاء

هل تصح صلاة الفرض أثناء التنقل في السيارة؟.. أمين الإفتاء يجيب

دعاء قضاء الحاجة

دعاء قضاء الحاجة عند الأذان.. باقي فرصتان اليوم لتحقيق أحلامك

مفتي الجمهورية يتفقد الإدارة العامة للبوابة والتطبيقات الإلكترونية

حلقة الوصل مع الجمهور.. مفتي الجمهورية يتفقد الإدارة العامة للبوابة والتطبيقات الإلكترونية

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا

للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

