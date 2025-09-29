مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون، اليوم المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، وقاموا بالغناء والرقص، أمام قبة الصخرة المشرفة.



وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منازل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت في منطقة " البوابة" على الشارع الرئيس القدس الخليل، وعند المدخل المؤدي الى قصر المؤتمرات، وداهمت عددا من المنازل، دون ان يبلغ عن اعتقالات .

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الشاب وليد خالد نعمان صبيح، أثناء تواجده في محله التجاري بمنطقة البوابة.

وفي طوباس، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابة حديدية شرق قرية عاطوف شرق المحافظة.

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف، عبد الله بشارات، إن قوات الاحتلال نصبت بوابة في الجهة الشرقية من قرية عاطوف، مشيرا إلى أن الاحتلال كان منذ سنوات قد حفر خندقا في المنطقة، يعيق تحركات المواطنين ووصولهم إلى الأراضي الزراعية، فيما تم إغلاق أجزاء من المنطقة ذاتها بالسواتر الترابية خلال العامين الأخيرين.

ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شهر سبتمبر الجاري، وصل العدد الإجمالي للحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية إلى 910، ما بين حاجزا عسكريا وبوابة، منها 83 بوابة منذ بداية العام 2025، علماً بأنه تم نصب 247 بوابة حديدية بعد السابع من أكتوبر 2023.