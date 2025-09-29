محافظ القاهرة يفتتح حضانة لخدمة أمهات الأسمرات ومركزا للطباعة على الملابس

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر إن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.



جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، اليوم الاثنين، حضانة لخدمة أمهات الأسمرات والعاملات بالمصانع الموجودة بها والتي أقامتها جمعية جنات الخلود، ومركزًا للطباعة على الملابس أهدى بنك مصر معداته للجمعية لمساعدة سيدات الأسمرات على إيجاد عمل، وذلك في إطار تمكين الأسرة وتحقيق التنمية المستدامة، كما تفقد عددًا من مصانع الأسمرات من بينها مصنع ملبوسات ومفروشات وتطريز.



وتابع صابر أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الآمنة، مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بمختلف المجالات والمشروعات الجارية بالمحافظة باعتبارهم شركاء التنمية.



يذكر أن الحضانة تضم 6 فصول تسع 100 طفل من أبناء المدينة، كما سيقوم مركز الطباعة بتعليم السيدات حرفة الطباعة على الأنسجة والملابس.