وزير الدفاع البريطاني يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر

تعهد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بمواصلة دعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "حزب العمال" المنعقد في مدينة ليفربول.



وقال هيلي - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الاثنين/ - إنه التقى، خلال زيارته إلى كييف التي قام بها قبل نحو ثلاثة أسابيع، بالجنود الأوكرانيين وعمال مصانع الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أنهم يتحلون بالتحدي والعزم.



وأضاف وزير الدفاع البريطاني أنه لكي تكون أوروبا آمنة تحتاج إلى أن تصبح أوكرانيا قوية وذات سيادة.



وحث هيلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف الحرب والتوصل لاتفاق سلام، قائلا "رسالتنا إلى موسكو من ليفربول اليوم هي: الرئيس بوتين لن تنتصر في الحرب، أوقف القتال، ابدأ المحادثات، توصل (لاتفاق) سلام، نحن نقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت".