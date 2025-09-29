قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: مصر بذلت مجهودات كبيرة لرفع مكانة المياه عالميا

وزير الري: مصر بذلت مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية لرفع مكانة المياه عالميا
وزير الري: مصر بذلت مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية لرفع مكانة المياه عالميا
أمل مجدى

 أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مصر بذلت مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية لرفع مكانة المياه على المستوى العالمي، فضلاً عن الدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه بالدول الأفريقية.


جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في فعاليات الدورة العادية الرابعة عشرة للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) والمنعقدة اليوم، الإثنين، بالعاصمة السنغالية داكار.


وقال الدكتور سويلم إن مشاركة مصر في هذه الفعالية المهمة تأتي في ظل حرص مصر على مواصلة مسيرة نجاحات "أمكاو" السابقة والتي تحققت خلال فترة الرئاسة المصرية للمجلس (2023 - 2025)، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة قضايا المياه في أفريقيا.


وأضاف أن هذه الدورة تعقد في الوقت الذي تواجه فيه قارتنا الأفريقية تأثيرات تغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول وجفاف وأعاصير أكثر من أي وقت مضى، بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية التحتية المقدمة لهم.


أوضح الوزير أنه على الرغم مما سبق بذله من مجهودات، فإن الحاجة ملحة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وذلك من خلال تعزيز عملية توصيل المياه والصرف الصحي للشعوب الأفريقية، مع الحاجة لتبني التخطيط المرن للمناخ وتحسين إدارة المياه وتعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال إدارة البيانات وتبادل المعلومات.


وقد سبق فعاليات الجمعية العامة، عقد اجتماع تشاوري بين الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور الشيخ تيجان جاي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي (الدولة المضيفة للاجتماع)، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وإجراءات دعم أنشطة مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) لخدمة الدول الأفريقية الشقيقة.
 

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم رفع مكانة المياه على المستوى العالمي توفير التمويل اللازم لقطاع المياه بالدول الأفريقية فعاليات الدورة العادية الرابعة عشرة للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة أمكاو العاصمة السنغالية داكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

قمة نكنى

إطلاق النسخة الأولى من أسبوع الابتكار في مصر .. تفاصيل

لقاء اليوم

مدبولي: قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات التي تعد قاطرة نمو الاقتصاد الوطني

وزير الري: مصر بذلت مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية لرفع مكانة المياه عالميا

وزير الري: مصر بذلت مجهودات كبيرة لرفع مكانة المياه عالميا

بالصور

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد