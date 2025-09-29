وزير الري: مصر بذلت مجهودات كبيرة لرفع مكانة المياه عالميا

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مصر بذلت مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية لرفع مكانة المياه على المستوى العالمي، فضلاً عن الدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه بالدول الأفريقية.



جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في فعاليات الدورة العادية الرابعة عشرة للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) والمنعقدة اليوم، الإثنين، بالعاصمة السنغالية داكار.



وقال الدكتور سويلم إن مشاركة مصر في هذه الفعالية المهمة تأتي في ظل حرص مصر على مواصلة مسيرة نجاحات "أمكاو" السابقة والتي تحققت خلال فترة الرئاسة المصرية للمجلس (2023 - 2025)، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة قضايا المياه في أفريقيا.



وأضاف أن هذه الدورة تعقد في الوقت الذي تواجه فيه قارتنا الأفريقية تأثيرات تغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول وجفاف وأعاصير أكثر من أي وقت مضى، بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية التحتية المقدمة لهم.



أوضح الوزير أنه على الرغم مما سبق بذله من مجهودات، فإن الحاجة ملحة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وذلك من خلال تعزيز عملية توصيل المياه والصرف الصحي للشعوب الأفريقية، مع الحاجة لتبني التخطيط المرن للمناخ وتحسين إدارة المياه وتعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال إدارة البيانات وتبادل المعلومات.



وقد سبق فعاليات الجمعية العامة، عقد اجتماع تشاوري بين الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور الشيخ تيجان جاي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي (الدولة المضيفة للاجتماع)، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وإجراءات دعم أنشطة مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) لخدمة الدول الأفريقية الشقيقة.

