مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية

مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

اقترح الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين في مصر، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، إنشاء مجلس عربي للطب البيطري، ليكون كيانا جامعا للنقابات والكليات والجمعيات والهيئات التنفيذية البيطرية بالدول العربية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمنح المهنة قوة تنظيمية أكبر وتسهل وصول قراراتها وتوصياتها إلى الحكومات عبر مظلة جامعة الدول العربية.

وأوضح حسن، خلال كلمته فى الملتقى الأول للنقباء البيطريين العرب وعمداء ومسؤولي الطب البيطري بالمنطقة العربية، أن المجلس تمت مناقشته في جلسات سابقة، وأن الموافقة المطلوبة في هذه المرحلة هي موافقة مبدئية فقط، تمهيدا لإعداد النظم والإجراءات التفصيلية.

وأكد أنه بمجرد صياغة المشروع الكامل، سيتم رفعه رسميا إلى جامعة الدول العربية ليدرج ضمن اختصاصاتها، الأمر الذي سيمنح قرارات الأطباء البيطريين العرب قوة وتأثيرا أكبر مقارنة بالاكتفاء بوجود الاتحاد فقط.

وأشار إلى أن إنشاء المجلس لا يتعارض مع عمل الاتحاد العربي للأطباء البيطريين القائم، بل هو مسار منفصل يعزز التكامل بين مختلف الكيانات المهنية والأكاديمية، مؤكدا: "نحن نتحدث بلغة واحدة، وهذه الخطوة ستفتح آفاقا أوسع أمام المهنة في المحافل الرسمية العربية".

كما دعا حسن إلى الموافقة على الاستعانة بإدارة الشؤون القانونية للنقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر كمستشار قانوني للاتحاد العربي، موضحا أن هذه الإدارة ستتولى مراجعة اللوائح والنظم القانونية، وتقديم الاستشارات والدعم القانوني للاتحاد في مصر أو في أي من الدول العربية الأعضاء.

ولفت إلى أن هذه الخطوة ستضمن وجود مرجعية قانونية قوية تعزز من قدرة الاتحاد على صياغة لوائح متوافقة مع القوانين، وتتيح له التحرك بمرجعية رسمية عند عرض أي مشروعات أو قرارات على الحكومات العربية أو على جامعة الدول العربية.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، على أن مقترح إنشاء المجلس العربي للطب البيطري، جنبا إلى جنب مع الاستعانة بالخبرة القانونية المصرية، سيمثل نقلة نوعية في العمل النقابي والمهني البيطري العربي، ويؤسس لبنية تنظيمية وقانونية متماسكة قادرة على دعم المهنة وتعزيز حضورها داخل الأطر الرسمية العربية.

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

