أهالي جنود الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بتخريب اتفاق وقف الحرب علي غزة
أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر
تشمل سلالا غذائية ووقودا.. انطلاق القافلة الإنسانية الـ44 من مصر إلى غزة
محاولة للتسلل إلى البيت الأبيض وتدخل عاجل من الخدمة السرية الأمريكية
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة
قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025
الهباش: نرحب بأي جهد يحقق أولويات الفلسطينيين وعلى رأسها وقف الحرب
نائب الرئيس الفلسطيني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب
غزة الجديدة في صفقة ترامب.. تفاصيل الخطة الشاملة لإنهاء الحرب
مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة
روسيا تعلن إسقاط 81 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الطقس اليوم.. أجواء خريفية ورذاذ خفيف يلطف أجواء القاهرة الكبرى
أخبار البلد

الصحفيين والهيئة العربية للتصنيع توقعان اتفاقية تعاون مشترك لبناء مدينة الصحفيين اليوم

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن النقابة توقّع اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء أركان حرب المهندس مختار عبداللطيف لبناء مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر، كما يشمل التعاون المشترك في مجال المشروعات، التي تقوم بها الهيئة والمجالات العقارية والطاقة الخضراء والتدريب والتطوير.

يقوم بتوقيع البروتوكول اللواء مهندس إبراهيم محروس المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية مفوضًا عن رئيس الهيئة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين ممثلًا للنقابة.

ويحضر حفل التوقيع، الذي يقام في الدور الثالث بنقابة الصحفيين الواحدة ظهر اليوم  الثلاثاء عدد من قيادات الشركة، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع آلية تنفيذ ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، التي يأتي في مقدمتها مشروع بناء مدينة الصحفيين على مساحة 30.9 فدان بمدينة حدائق أكتوبر بهدف توفير بيئة سكنية تتسم بالراحة والرفاهية.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار دور الهيئة لتنفيذ الإستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تحقيق أفضل النتائج فيما يخص التنمية الاستثمارية.

خالد البلشي نقيب الصحفيين الهيئة العربية للتصنيع البلشي بروتوكول

