ضوء أخضر أمريكي.. إعلان خطير يغير قواعد الحرب بين أوكرانيا وروسيا

حصلت أوكرانيا على الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة الأمريكية في هجمات في عمق روسيا، وذلك وفقًا لما أشار إليه كل من نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوث الأمريكي كيث كيلوج.

أفادت التقارير أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعطى موافقته على شن أوكرانيا هجمات بعيدة المدى باستخدام أسلحة أمريكية.

وقال كيلوج في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه إذا نظرنا إلى ما قاله ترامب ونائب الرئيس فانس، وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، فإن الإجابة هي نعم.

يأتي تصريح كيلوج بعد أن زعم ​​ترامب الأسبوع الماضي أن أوكرانيا قادرة على استعادة كامل أراضيها - و"ربما أكثر من ذلك".

في مقابلة منفصلة مع قناة فوكس نيوز، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن المحادثات جارية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بصواريخ كروز من نوع توماهوك.

وكان ترامب قد رفض سابقًا تسليم الصواريخ الأمريكية، التي يمكنها الوصول إلى أهداف على مسافة حوالي 160 ميلًا، إلى كييف.

يقول فانس إن هذا أمرٌ سيتخذ الرئيس قراره النهائي بشأنه، ويضيف أن الولايات المتحدة "تدرس عددًا من الطلبات الأوروبية".

يتابع الكرملين عن كثب التصريحات حول احتمال إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين.