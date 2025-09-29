وزير الخارجية يستقبل مدير عام القوة متعددة الجنسيات بسيناء

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الإثنين ٢٩ سبتمبر السيدة "اليزابيث ديبل" مدير عام القوة متعددة الجنسيات في سيناء.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطى أشار خلال الاجتماع إلى أهمية الدور الذى تضطلع به القوة متعددة الجنسيات على مدار أكثر من أربعة عقود فى سيناء منذ التوقيع على معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية وما تمثله من ركيزة أساسية تدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطى أشاد بالتنسيق القائم بين القوة متعددة الجنسيات والسلطات المصرية، وأشار الى أهمية مواصلة الدعم الدولى للقوة، مثمنا مشاركة الدول الأعضاء فيها فى انعكاس للدعم الدولى لنشاطها ودورها الهام.

ومن جانبها، أشادت السيدة اليزابيث ديبل بالتعاون المتميز القائم بين القوة متعددة الجنسيات والجانب المصرى والتعاون والتسهيلات الكاملة التى تقدمها السلطات المصرية للقوة متعددة الجنسيات.