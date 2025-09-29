عماد متعب يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل انطلاق القمة 131

تحدث عماد متعب، نجم الأهلي السابق، عن مباراة القمة اليوم أمام الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية: “مفيش أفضل من مصالحة الجماهير امام الزمالك.. مكسب الأهلي النهاردة هيفرق كتير مع الفريق والجماهير”.

وتابع متعب: “تصريحي بأن النجوم في السماء هو تصريح حقيقي.. انت بتلعب في نادي كبير وله تاريخ وعنده جماهير في العالم كله بالملايين، الأهلي عنده نجوم وإمكانيات عالية لكن عاوزين طول الوقت مستوى لانك بتلعب في الأهلي، ومهما تعمل انت لاعب في الأهلي مش نجم في الأهلي”.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دوري NILE".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.