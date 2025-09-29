البيت الأبيض: ترامب يسعى لإنهاء حرب غزة وإصلاح العلاقات بين إسرائيل وقطر

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء قطر سبل إنهاء الحرب في غزة، مشيراً إلى أن المحادثات تناولت أيضاً العلاقات الإسرائيلية القطرية.

وأوضح البيان أن ترامب شدد خلال اللقاءات على رغبته في إعادة العلاقات بين إسرائيل وقطر إلى مسار إيجابي بعد ما وصفه بـ"سوء الفهم" الذي شاب المرحلة الماضية.

وأوضح البيت الأبيض أن نتنياهو عبّر عن أسفه إزاء انتهاك إسرائيل لسيادة قطر، متعهداً بعدم تكرار الهجوم الذي استهدف الدوحة.

وأضاف البيان أن الرئيس ترامب شدد على رغبته في إعادة العلاقات بين إسرائيل وقطر إلى مسار إيجابي، بعد ما وصفه بـ"سوء الفهم" الذي شاب المرحلة الماضية.

وانتقد وزير الأمن القومي لحكومة الاحتلال، إيتامار بن غفير، اعتذار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن هجوم قطر، قائلاً: "كان هجوم شخصيات بارزة من حماس، مدبري مجزرة 7 أكتوبر في دولة قطر المعادية، هجومًا مهمًا وعادلًا وأخلاقيًا لا مثيل له. من الجيد جدًا حدوثه.

وأضاف: "حان الوقت لقول الحقيقة للعالم: قطر دولة تدعم الإرهاب، وتموله، وتحرض عليه. لن يمحو أي مبلغ من المال الإرهاب من أيديهم".

كما علقت الوزيرة أوريت شتروك قائلة: “هل اعتذر أمير قطر لرئيس الوزراء عن هجوم 7 أكتوبر؟”.