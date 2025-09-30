ترتيب المنزل يوميا.. طقس بسيط يحارب القلق ويمنح طاقة إيجابية





أثبتت دراسات نفسية حديثة أن ترتيب المنزل وتنظيمه بشكل يومي ليس مجرد مهمة منزلية روتينية، بل يعد عاملاً أساسياً في تحسين الصحة النفسية وجودة الحياة.

فالفوضى البصرية التي تملأ الغرف تؤدي إلى شعور داخلي بالتوتر والارتباك، بينما يخلق النظام إحساساً بالراحة والطمأنينة.

ويرى خبراء علم النفس أن تخصيص 15 دقيقة فقط يومياً لترتيب المنزل يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في الحالة المزاجية. فإزالة الفوضى وتنسيق الأغراض يعزز الإحساس بالإنجاز والسيطرة على مجريات الحياة، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة الإنتاجية في العمل أو الدراسة.



كما أن ترتيب المنزل يساعد على تحسين العلاقات الأسرية، إذ تصبح الأجواء أكثر هدوءاً وتنظيماً، مما يقلل من المشاحنات اليومية. ويؤكد الخبراء أن الإنسان عندما يعيش في مكان نظيف ومرتب، تزداد قدرته على التركيز والإبداع، وتقل مستويات القلق والتوتر.

لذا، ينصح بتبني هذا الطقس اليومي كعادة صحية لا تقل أهمية عن ممارسة الرياضة أو تناول الغذاء المتوازن.