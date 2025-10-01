الخارجية القطرية: إسرائيل تعتذر عن هجومها على الدوحة

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا، مع كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في إطار الجهود الأمريكية للتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف حيا سكنيا في مدينة الدوحة يضم مقرات إقامة الوفد المفاوض لحركة حماس، وما نتج عنه من انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر.



وتقدم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وفقا لوكالة الأنباء القطرية، بالشكر للرئيس الأمريكي على جهوده لتحقيق السلام في المنطقة، بما في ذلك الضمانات بعدم تكرار العدوان على دولة قطر والتزام الولايات المتحدة بالشراكة الدفاعية معها.



من جانبه، قدم رئيس وزراء إسرائيل، خلال الاتصال، اعتذاره عن هذا الهجوم وانتهاك السيادة القطرية ما أسفر عن استشهاد المواطن القطري بدر الدوسري، متعهدا بعدم تكرار أي استهداف لأراضي دولة قطر في المستقبل.



من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري رفض دولة قطر التام والقاطع المساس بسيادتها تحت أي ظرف من الظروف، مشددا على أن حماية المواطنين والمقيمين على أرضها تمثل أولوية قصوى.



كما رحب بالضمانات المقدمة حيال حماية دولة قطر من الاستهداف والتعهدات بعدم تكرار هذه الاعتداءات.



كما أكد في الوقت ذاته استعداد دولة قطر لمواصلة الانخراط في العمل للوصول لنهاية للحرب في قطاع غزة في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي، استمرارا على النهج الذي طالما التزمت به الدولة تجاه حل الأزمات عبر السبل الدبلوماسية، وبما يتوافق ودورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.