وزير الري الأسبق: مصر لديها قدرة على استيعاب أي أخطار قد تنتج عن سد النهضة.. والسد العالي يحميها

أكد محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن عدم الخبرة الإثيوبية في إنشاء سدود بهذا الحجم، سبببت فيضانات كبيرة في دول حوض النيل، وهو ما ظهر في الذي حدث بالسودان من تعرضها لفيضانات كبيرة.

وقال محمد نصر علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مصر لديها قدرة على إستيعاب أي أخطار قد تنتج عن سد النهضة، مؤكدا أنه لدينا السد العالي الذي يحمي مصر من الفيضانات أو الجفاف.

وتابع وزير الري الأسبق، أن تاثيوبيا عملت على زيادة السعة للسد من أ<ل الإضرار بمصر والسودان، ولكن السد العالي صمام أمان لمصر، وبالتالهو بمثابة حائط صد ضد المخاطر.