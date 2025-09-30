اليوم.. نظر استئناف 5 متهمين بتصنيع الترامادول على سجنهم المؤبد

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات مستأنف، المنعقدة بالتجمع الخامس، استئناف 5 متهمين بتصنيع عقار الترامادول والاتجار به، على حكم سجنهم بالمؤبد.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين بتصنيع والاتجار في عقار الترامادول المخدر بالقطامية، بالسجن المؤبد.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا كميات كبيرة من المواد الخام الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، إلى جانب ماكينات تعبئة وتغليف وكبس، كما ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والعقاقير غير المصرح بتداولها، وذلك بقصد التصنيع والاتجار، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.