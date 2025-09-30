فرج عامر: يانيك فيريرا ليس أفضل من أي مدرب مصري

علق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على فوز الأهلي اليوم على الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، معلقًا على إدارة يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك للمباراة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "قمة الاهلي والزمالك مساء امس كانت مباراة الشوط الواحد ، كل فريق لعب شوط واحد فقط ، الزمالك لعب الشوط الاول وكان اخطر علي المرمي واحرز هدف من ضربة جزاء في ظل اختفاء الاهلي تماما في هذا الشوط ، الشوط الثاني شوط المدربين عماد النحاس قلب الطاولة، ونزل حسين الشحات صال وجال وتلاعب الاهلي بالزمالك واحرز الشحات الهدف الاول للاهلي ، بصراحة يانك فيريرا اظهر ضعف كبير في ادارة المباراة واختفي في الشوط الثاني تماما ، وعمل اكبر اخطاء في تغييراتة الغير مفهومة، يانك فييرا ليس افضل من اي مدرب مصري في الدوري المصري اوحتي في دوري المحترفين في مصر".

حصد حسين الشحات في حصد جائزة رجل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحصد الشحات الجائزة بعد نجاحه في تغيير سير المباراة بتسجيل هدف وتسببه في ركلة جزاء للنادي الأهلي نحج تريزيجيه في ترجمتها لهدف الفوز بالمباراة.

فوز الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخلو منطقة الجزاء.