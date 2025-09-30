قصر السلطان حسين كامل يشهد اليوم فعاليات اليوم الثاني من Techne Summit Cairo

يشهد قصر السلطان حسين كامل، اليوم، انطلاق فعاليات اليوم الثاني من Techne Summit Cairo، الذي يُعد أحد أبرز الأحداث الداعمة للابتكار وريادة الأعمال في مصر برعاية اتيدا ووزارة الاتصالات

ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات بجلسة Fireside Chat تحمل عنوان: “دور الحكومة في دعم الابتكار وريادة الأعمال: تمكين الاقتصاد المصري”، ويشارك في الجلسة طارق القاضي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة KD Group، و أحمد كجوك، وزير المالية المصري.

الجلسة ستُعقد في تمام الساعة 12:00 ظهراً وحتى 12:25 ظهراً، وستتناول النقاشات الجهود الحكومية في دعم الابتكار وريادة الأعمال كأحد المحاور الرئيسية لتعزيز الاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات حضوراً إعلامياً واسعاً، حيث تم تخصيص أماكن خاصة للإعلاميين لضمان تغطية مميزة.

يُذكر أن Techne Summit Cairo يواصل تقديم مجموعة من الجلسات والأنشطة التي تستقطب نخبة من المتحدثين والخبراء في مجال الابتكار وريادة الأعمال، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه المجالات.