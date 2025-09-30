بعد خماسية أتلتيكو.. ريال مدريد يبحث عن تصحيح المسار أمام كايرات ألماتي

يخوض ريال مدريد اختبارًا جديدًا في دوري أبطال أوروبا عندما يواجه مضيفه كايرات ألماتي في كازاخستان، اليوم، الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، في الظهور الأول للفريق الكازاخي على ملعبه في البطولة القارية.

ويدخل الميرنجي اللقاء بطموح استعادة التوازن بعد الخسارة القاسية أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بنتيجة 5-2، وهي أول هزيمة للفريق هذا الموسم، عقب بداية مخيبة أمام مارسيليا في الجولة الافتتاحية من دوري الأبطال انتهت بفوز صعب.

في المقابل، يسعى كايرات لتحقيق نتيجة إيجابية في مشاركته التاريخية، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام سبورتنج لشبونة (4-1) خارج ملعبه بالجولة الماضية، ليجد نفسه أمام تحدٍ ضخم باستضافة بطل أوروبا 14 مرة في ألماتي.

رحلة طويلة وشاقة إلى قلب آسيا الوسطى تنتظر ريال مدريد، لكن الفريق الإسباني يدرك أن أي تعثر جديد قد يضعه في موقف معقد مبكرًا في سباق المجموعة.