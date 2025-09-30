قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية: خطة ترامب أفضل فرصة لإنهاء حرب غزة
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة شمّا بالمنوفية.. ويستفسر من المواطنين عن جودة الخدمات الطبية
الرئيس اللبناني يعرب عن آماله بأن تلقى خطة ترامب موافقة المعنيين بأسرع وقت ممكن
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة الشهيد سامح طاحون الابتدائية بقرية شمّا بالمنوفية
الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر
الرئيس السيسي يدعو دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير مالية الاحتلال: خطة سلام ترامب فشل دبلوماسي مدو
التعليم: منح درجات حافز التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على البطولات
المناعة خط الدفاع الأول ضد الأنفلونزا الموسمية.. 5 طرق لتعزيزها
أسعار الدواجن والطيور اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر.. والبيض دون تغييرات
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر شمال دارفور

أ ش أ

 حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن تدهور الوضع الإنساني في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، يزداد سوءً يوما بعد يوم بسبب اشتداد الحصار المفروض على المدينة.

وذكر المكتب الأممي ، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ، أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن السواتر الترابية المحيطة بمدينة الفاشر امتدت الآن لأكثر من 68 كيلومترا، مما قلّص الفجوة المتبقية إلى ما لا يزيد عن ثلاثة أو أربعة كيلومترات، وهو ما يُحجّم خيارات الحركة للدخول إلى المنطقة أو الخروج منها.. كما تُظهر الصور مجموعات كبيرة من الناس يحاولون الفرار سيرا على الأقدام من داخل المنطقة المحاطة بالسواتر.

وجدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الدعوة إلى حماية المدنيين في الفاشر بموجب القانون الدولي الإنساني، وتأمين ممر آمن للراغبين في مغادرة المدينة.

في غضون ذلك، أشارت رابطة للأطباء السودانيين إلى وفاة أكثر من 20 شخصا في الفاشر - بمن فيهم أطفال ونساء حوامل - بسبب سوء التغذية خلال هذا الشهر وحده. 

وذكرت الأمم المتحدة أن هذه الوفيات المأساوية تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتأمين الوصول الإنساني لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المحاصرين.

ووفقا للمكتب الأممي، فإن الوضع الإنساني في منطقة كردفان لا يزال وخيما أيضا، فقد تسبب الصراع المستمر في تقييد الوصول إلى الغذاء والإمدادات الأساسية والخدمات المصرفية والمساعدات الإنسانية، بينما ألحق الضرر بالبنية التحتية الحيوية. 

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من مليون شخص في المنطقة منذ بدء الصراع قبل عامين ونصف.

وشدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" على أن هناك حاجة ملحة لزيادة الدعم الدولي لدعم وتوسيع العمليات المنقذة للحياة في جميع أنحاء السودان.

الأمم المتحدة الإنسانية دارفور

