رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بالمنوفية

كتب محمود مطاوع

بعد تفقُد عدد من المشروعات بقرية شمّا بمركز أشمون، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى قرية سبك الأحد لتفقد عدد من المشروعات الأخرى، استهلها بمركز تنمية الأسرة والطفل، الذي يُعد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". ويأتي ذلك خلال جولة رئيس الوزراء الميدانية التي يقوم بها اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية ومتابعة سير العمل بها.

وخلال التفقد، أكد اللواء/ إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية أنه في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التضامن الاجتماعي لإسناد 3 مراكز لمؤسسة حياة كريمة في محافظة المنوفية، تم تشغيل مركز تنمية الأسرة والطفل بسبك الأحد لتقديم العديد من الخدمات الخاصة بالأسرة والطفل.

وقال اللواء/ إبراهيم أبو ليمون: إن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تعليمية، واجتماعية، واقتصادية متكاملة بالقرية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق رؤية مصر 2030 من قلب القرى المصرية.


واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة/ أمل غنيم، مديرة مركز تنمية الأسرة والطفل، التي أوضحت أن المركز يشمل عدد 6 فصول؛ مُقسمة بواقع 3 فصول حضانة للأطفال في المرحلة العمرية من 2 وحتى 4 سنوات، و3 فصول رياض الأطفال للمرحلة العمرية من 4 وحتى 6 سنوات.

وأضافت أن مركز تنمية الأسرة والطفل يضم العديد من الخدمات؛ ويأتي من بينها: تخاطب، وتنمية مهارات، وندوات التوعية الأسرية، وندوات لمحو الأمية الرقمية، والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال من خلال الورش التدريبية النظرية والعملية.

وأشارت الدكتورة/ أمل غنيم أيضا إلى أن المركز يقام على مساحة 1570 مترا، وتصل مساحة المبنى إلى 1238 مترا، حيث توجد منطقة ألعاب ترفيهية للأطفال.

وفي إطار ذلك، تفقد رئيس مجلس الوزراء جميع مكونات المركز، وخاصة فصول التخاطب، وفصول الحضانة، وورش التمكين الاقتصادي التي اشتملت على عدد من المتدربات اللاتي يتم تدريبهن على صناعة السجاد، وأكدت مديرة المركز، في أثناء ذلك، أن تلك الورش تضم جانبا نظريا، يليه جانب عملي بشأن كيفية بدء مشروع وإعداد دراسات الجدوى

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي أيضا على تفقد ورشة للمتطوعين في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف الى تعليم أسس ومبادئ العمل التطوعي.

وفي ختام التفقد، أشاد رئيس الوزراء بسير العمل في المركز، ووجه بأهمية تنويع الأنشطة بما يعزز الإبداع والابتكار لدى الأسرة والأطفال، فضلا عن الاهتمام بالأنشطة المختلفة التي يحتاجها الأطفال في المراحل العمرية المبكرة.

