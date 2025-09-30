قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استعدادًا لموسم الشتاء.. تركيب صفايات جديدة لمياه الأمطار بكفر الشيخ

تركيب صفايات الأمطار
تركيب صفايات الأمطار
محمود زيدان

 تواصل الأجهزة التنفيذية أعمالها في تركيب صفايات جديدة لتجميع وتصريف مياه الأمطار بعدد من شوارع وميادين المدينة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبتكليف من المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وتحت إشراف  خضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، حسام عطية، نائب رئيس حي شرق  للمشروعات.

وقال رئيس المدينة، إن الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكات الصرف، تحسبًا لسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، ولضمان انسياب الحركة المرورية وعدم تراكم المياه في الشوارع الرئيسية والفرعية.

وفي سياق متصل، شدد محافظ كفر الشيخ على مواصلة الجهود الاستباقية لمواجهة أي تقلبات جوية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال ومراجعة جميع صفايات الأمطار بشكل دوري، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين.

محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ صفايات الأمطار

