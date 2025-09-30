استعدادًا لموسم الشتاء.. تركيب صفايات جديدة لمياه الأمطار بكفر الشيخ

تواصل الأجهزة التنفيذية أعمالها في تركيب صفايات جديدة لتجميع وتصريف مياه الأمطار بعدد من شوارع وميادين المدينة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبتكليف من المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وتحت إشراف خضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، حسام عطية، نائب رئيس حي شرق للمشروعات.

وقال رئيس المدينة، إن الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكات الصرف، تحسبًا لسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، ولضمان انسياب الحركة المرورية وعدم تراكم المياه في الشوارع الرئيسية والفرعية.

وفي سياق متصل، شدد محافظ كفر الشيخ على مواصلة الجهود الاستباقية لمواجهة أي تقلبات جوية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال ومراجعة جميع صفايات الأمطار بشكل دوري، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين.