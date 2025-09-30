إصابة شاب بجرح قطعي في مشاجرة داخل ورشة موتوسيكلات بسوهاج

شهدت مدينة سوهاج واقعة إصابة شاب في مقتبل العمر، إثر اصطدامه بآلة حادة داخل ورشة موتوسيكلات أثناء تواجده بمكان عمله، حيث تم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بوصول الشاب "يوسف إ ع"، 18 عامًا، ويقيم بناحية المحامدة القبلية، إلى مستشفى سوهاج العام مصابًا بجرح قطعي نافذ بالبطن، بالإضافة إلى جرح آخر باليد اليمنى.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وبسؤال المصاب، قرر أنه أثناء عمله بورشة موتوسيكلات، تعرض لاصطدام بآلة حادة "صاروخ"، ما أدى إلى إصابته بتلك الجروح. وأوضح أنه لم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، مؤكدًا أنها حدثت بشكل عرضي أثناء مزاولة عمله.

من جانبها، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بينما أوصى الأطباء بحجز المصاب داخل المستشفى تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالته الصحية.

وقد أثارت الواقعة حالة من القلق بين أسرته وأهالي المنطقة، خاصة مع خطورة الإصابة التي لحقت به في منطقة البطن، وسط دعوات الأهالي له بالشفاء العاجل وتجاوز الأزمة الصحية.