لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تشيد بمبادرة البث المشترك لقناتي الأهلي والزمالك

ثمنت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، مبادرة البث المشترك بين قناتي الأهلي والزمالك قبل مباراة الناديين الكبيرين في الدوري المصري، والتي أقيمت مساء أمس، الاثنين.

وأكدت اللجنة أن هذا العمل الذي اتسم بالروح الرياضية والوطنية، والحرص على إعلاء قيم نبذ العنف والتعصب، نابع من مكانة الناديين الكبيرين باعتبارهما أكبر ركائز الرياضة المصرية والعربية.

وأعربت اللجنة عن أملها أن يستمر هذا النهج الإعلامي المهني الراقي في توجيه الرأي العام الرياضي لما فيه إعلاء لقيم الروح الرياضية والمحبة بين الجماهير.

وأشادت اللجنة بدور قناتي الناديين والقائمين على إدارتهما على هذه الخطوة غير المسبوقة، ودعتهم لمواصلة هذا النهج بصورة واسعة ومستمرة.