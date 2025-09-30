اتحاد الكرة يؤكد على ثقته في الحكام المصريين

قال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إنه تابع ما اصدرته بعض الأندية من بيانات وخطابات من شأنها التقليل من مكانة الحكام المصريين .

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان أصدره اليوم، على ثقته في التحكيم المصري ورفضه القاطع لأي محاولة للنيل منهم.

ووجّه الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام بالاتحاد لاستمرار خططها الهادفة لتطوير الحكام التي بدأت تؤتي نتائج مطمئنة.

كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الصدد على استقلالية لجنة الحكام بالاتحاد في عملها ولها كل الصلاحيات في اتخاذ ما تراه في مصلحة الحكام والتحكيم المصريين، فضلاً عن أن اللائحة نصت على أن تعيينات الحكام للمباريات حق أصيل للجنة لا تنازعه فيه أي هيئة أخرى.