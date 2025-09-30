الغربية .. وفاة سيدة سقطت داخل بئر مصعد بالمحلة

شهدت منطقة الشون بحي ثان المحلة الكبرى سقوط سيدة داخل بئر مصعد بأحد الأبراج السكنية مما أسفر عن إصابتها بإصابات متفرقة وتم نقلها إلى المستشفى العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة



وتوفيت اليوم متأثرة بإصاباتها.

وتعود احداث الواقعة حينما تلقي اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة بورود بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة داخل بئر مصعد أحد الأبراج السكنية بدائرة القسم.

تحرك عاجل

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية تحت إشراف العميد محمد عاصم مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ.

وفاة سيدة

وبالفحص تبين أن السيدة فتحت باب المصعد معتقدة أن الكابينة وصلت إلا أنها فقدت توازنها وسقطت داخل بئر المصعد.

تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج المصابة ونقلها إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم الا ان جهود انقاذها قد فشلت وتوفيت اليوم فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.