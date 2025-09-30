وزارة العدل ومعهد دبي القضائي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون القضائي

وقع اليوم المستشار مجدي سلامة دياب مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية ونظيرته الإماراتية القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي المدير العام لمعهد دبي القضائي مذكرة تفاهم بين المعهدين في مجالات تنظيم وتبادل البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات المشتركة، وتنمية القدرات القانونية والقضائية بين الجانبين في القوانين المستحدثة إلى جانب التعاون في تقنيات التدريب الالكتروني وتطبيقاته التقنية الحديثة.



جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات التدريبية بين الدول العربية من خلال مؤسساتها القضائية.

جري التوقيع عبر تقنيات التواصل المرئي على أن تبدأ أولي فعاليات مذكرة التفاهم فور تفعيل مذكرة التفاهم .



جدير بالذكر أن المركز القومي للدراسات القضائية المصري أنشئ بالقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 1981 بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علمياً، وأصبح المركز يحتل مكاناً متميزاً في تحقيق العدالة الناجزة، وقد أنشئ بالمركز متحف يضم أشهر القضايا التاريخية باعتبارها جزء لا يتجزأ من التاريخ القضائي المصري.