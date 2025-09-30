أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية للاستثمارية في مصر.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بارك بوم كي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير الكوري في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المبعوث الكوري سلم الرئيس رسالة من الرئيس الكوري “لي جاي ميونج” بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يعرب بموجبها عن تقدير بلاده لموقف مصر الداعم لكوريا من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، والتطلع للقاء الرئيس في اقرب فرصة ممكنة. وفي هذا السياق، نقل المبعوث الكوري إلى الرئيس تحيات الرئيس الكوري.

محمد منير فى ضيافة لميس الحديدي الليلة للحديث عن مسيرته الطويلة

يحل المطرب محمد منير، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي، فى حوار نادر بعد غيابه لفترة طويلة عن اللقاءات التلفزيونية.

واستقبل الكنج منير، لميس الحديدي فى منزله و تحدث عن عالمه الخاص و أسرته و صحته، كما تحدث عن نشاطه الفنى الأخير و الأغنيات الجديدة التى حازت نجاحا كبيرا وبخاصة أغنية فيلم ضى و التي شبهها منير بـ أشهر أغنياته " حدوته مصريه" .



و كشف منير عن تعاون جديد له مع احد نجوم الشباب كما تحدث عن مراحل صعوده وأهم أغنياته فى مسيرة طويلة جاوزت الأربعين سنة.

زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة



عرض برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم عبيدة أمير ونهاد سمير وأحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، وذلك من داخل أحد محلات الذهب.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة في أحد محلات الذهب لمعرف آخر الأسعار، وذلك بعد التحركات الأخيرة في الأسعار.

وكشف صاحب محل ذهب أن الأسعار اليوم مرتفعة عن أمس، وأن عيار 21 ارتفع بقيمة تتراوح بين 60 و75 جنيها، عن آخر سعر أمس، معلقًا: “الكل صحي على زيادة مفاجئة جديدة بالذهب”.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 4410 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5145 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5880 جنيها للجرام.



الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يساهم في سيادة أجواء مشمسة مستقرة دون سحب مؤثرة.

وأوضحت “غانم”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن درجات الحرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية أو أعلى بقليل بفارق درجة واحدة، حيث تسجل القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

وقالت إن الأجواء في ساعات الصباح الباكر وفترة الليل تكون معتدلة تميل للانخفاض، بينما يؤدي سطوع أشعة الشمس نهارًا إلى الإحساس بارتفاع الحرارة.

ولفتت إلى توقع نشاط نسبي للرياح على مختلف المحافظات خلال فترة الظهيرة، ما يساعد على تلطيف الأجواء، مع احتمال حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

نائب الرئيس الفلسطيني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، رحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب مبديا ثقته بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام.



وأضاف أننا نؤكد التزامنا مع أمريكا وكافة الشركاء للوصول لاتفاق شامل وسلام وفق حل الدولتين، وكل الجهود الآن يجب أن تصب لوقف الحـ.ـرب والقتـ.ـل والدمـ.ـار والتـ.ـجويع.



وزير الخارجية: لا سلام دون ارتباط الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة

تلقى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي لاستعراض عناصر خطة الرئيس دونال ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير للجهود الصادقة للرئيس الأمريكي لوقف الحرب في غزة وينوه إلى ترحيب مصر بهذه الجهود

كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لسرعة وقف الحرب على قطاع غزة وخفض التصعيد لاستعادة الهدوء والاستقرار والأمن بالمنطقة.



متحدث الوزراء: توجيهات بالحفاظ على التنسيق الحضاري والنظافة في المدن الجديدة

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ اجتماع مجلس الوزراء الأخير يأتي في إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على متابعة الأوضاع في مختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة المدن الجديدة، من خلال الجولات الميدانية التي يجريها بنفسه، مشيرا إلى وجود بعض الملاحظات التي تم رصدها تتعلق بالحفاظ على التنسيق الحضاري ومستوى النظافة في هذه المدن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك توسعات جديدة تتم في عدد من المدن الجديدة، ما يستلزم مضاعفة الجهود للحفاظ على المستوى الحضاري والعمراني الراقي في المناطق التي تم تطويرها بالفعل، دون التأثير عليها سلبًا بفعل الامتدادات العمرانية الجديدة.

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وعبيدة أمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.07 جنيه للبيع و48.00 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.37 جنيه للبيع، و56.27 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 157.65 جنيه للبيع، و157.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.81 جنيه للبيع، و12.79 جنيه للشراء.

التموين: تطوير شامل للمجمعات الاستهلاكية ورفع كفاءة المنافذ

أكد المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، أن الوزارة بدأت خطة تطوير شاملة تستهدف جميع المجمعات الاستهلاكية في القاهرة، والبالغ عددها 288 مجمعًا، إلى جانب 916 بدال تمويني و585 منفذا لجمعيتي.

وأوضح عبدالنعيم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن خطة التطوير تتضمن زيادة المعروض من السلع الأساسية والمكملة وتوفيرها بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، بما يساهم في منع الاحتكار وضبط الأسواق.

وأشار إلى أن عمليات التطوير تشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتحديث أساليب العرض داخل المنافذ، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى تحسين الخدمة التموينية بما يتناسب مع احتياجات المواطن المصري.

وشدد على أن السلع المتواجدة في المنافذ التموينية خاضع للإشراف التمويني ويكون على درجة كبيرة من الجودة، متابعا: التطوير يشمل أسلوب العرض وميكنة الدفع وتحديث منافذ القطاع الحكومي.

تشمل سلالا غذائية ووقودا.. انطلاق القافلة الإنسانية الـ44 من مصر إلى غزة

انطلقت اليوم، الثلاثاء، قافلة مساعدات إنسانية جديدة من مصر، مُتجهة إلى قطاع غزة.

تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المصرية الحثيثة والمتواصلة لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، ومواجهة "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تجويع السكان ومنع وصول الخدمات الأساسية والطبية إليهم.

وتُعد القافلة، التي تحمل رقم 44، أحدث دفعة من المساعدات التي ترسلها مصر إلى قطاع غزة بشكل مستمر منذ 27 يوليو الماضي.