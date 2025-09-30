مفيدة شيحة تحرج ولي أمر طالب متضررة من قرار عقوبة تأخير الطلاب

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأخير بشأن تأخر الطلاب وقرار فصل الطالب المتأخر لمدة يوم كامل.

رد ناري من مفيدة شيحة على انتقاد أوليا الأمور عقوبة تأخير الطلاب

من جانبها عبرت شيرين ثابت إحدى أولياء الأمور المتضررين، أن وزارة التربية والتعليم اصدرت قرار بعدم دخول الطلبة الى المدارس اذا وصلوا متأخرين، متابعة أن هذا القرار ليس صحيح ويسبب مشاكل ونريد الغائه.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن :"ايه المشكلة لما تقوم بدري ربع ساعة ونروح المدرس بدري والطالب يحضر تحية العلم، وازاي اقول للوزير واطلب منه يلغي قرار ويدي الطلاب عشر دقائق تأخير شوفتي الكلام ده في أي بلد وازاي هيبقي انسان منضبط ومسؤول، واصحوا بدري شوية".

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أن المجتمع الذي يهتم ويحافظ على المواعيد والانضباط هو مجتمع ناجح بكل المقاييس.