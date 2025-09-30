قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
مفيدة شيحة تحرج ولي أمر طالب متضررة من قرار عقوبة تأخير الطلاب

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
عادل نصار

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأخير بشأن تأخر الطلاب وقرار فصل الطالب المتأخر لمدة يوم كامل.

رد ناري من مفيدة شيحة على انتقاد أوليا الأمور عقوبة تأخير الطلاب 

من جانبها عبرت شيرين ثابت إحدى أولياء الأمور المتضررين، أن وزارة التربية والتعليم اصدرت قرار بعدم دخول الطلبة الى المدارس اذا وصلوا متأخرين، متابعة أن هذا القرار ليس صحيح ويسبب مشاكل ونريد الغائه.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن :"ايه المشكلة لما تقوم بدري ربع ساعة ونروح المدرس بدري والطالب يحضر تحية العلم، وازاي اقول للوزير واطلب منه يلغي قرار ويدي الطلاب عشر دقائق تأخير شوفتي الكلام ده في أي بلد وازاي هيبقي انسان منضبط ومسؤول، واصحوا بدري شوية".

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أن المجتمع الذي يهتم ويحافظ على المواعيد والانضباط هو مجتمع ناجح بكل المقاييس.

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

نقابة الصحفيين

تفاصيل بناء مدينة الصحفيين في حدائق أكتوبر

موافقة على الدوار

بورينجر إنجلهايم مصر تحصل على موافقة الهيئة المصرية للدواء لعقار ميتاليز® بتركيز 25 ملغم

لقاء اليوم

وزير الصناعة والنقل: مصر تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة لتعزيز دورها كمركز عالمي للتجارة

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

