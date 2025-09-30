مدبولي: حياة كريمة أيقونة الجمهورية الجديدة ونشهد فرقا كبيرا في جودة الحياة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن حياة كريمة هو ايقونة الجمهورية الجديدة ونشهد فرق كبير في جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطن .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي :" كنت حريص على زيارة قرى حياة كريمة في محافظة المنوفية واستمعت لأراء المواطنين على الخدمات التي يتم تقديمها ".

وتابع مصطفى مدبولي :" قرى حياة كريمة تقدم الخدمات على اعلى مستوى وكنت حريصا على زيارة المدارس في محافظة المنوفية ".



وأكمل مصطفى مدبولي :" تأكدت من انتظام العملية التعليمية وحجم حضور الطلاب داخل المدارس ونسب الحضور لا تقل عن 85 % ".

ولفت مصطفى مدبولي :" كنت حريص على زيارة مدرسة ليست متواجدة على برنامج الزيارة ورؤية شكل انتظام العملية التعليمية بمحافظة المنوفية".

