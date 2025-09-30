قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الخنانسة.. لغز التسمية وواحة الزراعة في صعيد مصر.. تعرف عليها

لماذا سميت الخنانسة بسوهاج بهذا الاسم
لماذا سميت الخنانسة بسوهاج بهذا الاسم
سوهاج _ أنغام الجنايني

تُعد قرية الخنانسة واحدة من أبرز القرى التابعة لمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، وهي قرية تجمع بين عراقة التاريخ وخصوصية الاسم الذي لطالما أثار فضول الكثيرين من أبناء المحافظة وخارجها.

تقع القرية في نطاق مجلس قروي روافع العيساوية، وتتمتع بموقع حيوي يربطها بعدد من القرى المجاورة، مما جعلها مركزًا للتواصل التجاري والاجتماعي بين أهل المنطقة.

الخنانسة بسوهاج

يبلغ عدد سكان الخنانسة قرابة 7000 نسمة وفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية عام 2006، ويعتمد أغلب الأهالي على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق، إذ تتميز أراضيها الزراعية بالخصوبة ووفرة الإنتاج.

وذلك إلى جانب وجود بعض الحرف اليدوية والأنشطة التجارية التي تعكس روح التكافل والعمل المشترك بين أبناء القرية.

أما عن الاسم الفريد "الخنانسة"، فقد اختلفت حوله الروايات الشعبية؛ حيث يرجع البعض التسمية إلى جذور تاريخية قديمة، بينما يعتقد آخرون أن الاسم ارتبط بأحد الأجداد أو القبائل التي استوطنت المكان منذ مئات السنين، وظل الاسم متوارثًا جيلاً بعد جيل حتى أصبح علامة مميزة للقرية.

وتتمتع الخنانسة بسمعة طيبة داخل مركز المنشأة، ليس فقط بسبب حجمها وعدد سكانها، بل أيضًا لما تقدمه من شخصيات بارزة في مجالات التعليم، والإدارة، والعمل العام، الأمر الذي جعلها تحظى بمكانة اجتماعية مرموقة داخل سوهاج.

لتبقى الخنانسة شاهدًا حيًا على ارتباط أهل الصعيد بجذورهم وأسمائهم الفريدة، التي تحمل في طياتها قصصًا تستحق البحث والتوثيق.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج قرى محافظة سوهاج الخنانسة المنشاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

تفاصيل بناء مدينة الصحفيين في حدائق أكتوبر

موافقة على الدوار

بورينجر إنجلهايم مصر تحصل على موافقة الهيئة المصرية للدواء لعقار ميتاليز® بتركيز 25 ملغم

لقاء اليوم

وزير الصناعة والنقل: مصر تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة لتعزيز دورها كمركز عالمي للتجارة

بالصور

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد