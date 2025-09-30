الخنانسة.. لغز التسمية وواحة الزراعة في صعيد مصر.. تعرف عليها

تُعد قرية الخنانسة واحدة من أبرز القرى التابعة لمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، وهي قرية تجمع بين عراقة التاريخ وخصوصية الاسم الذي لطالما أثار فضول الكثيرين من أبناء المحافظة وخارجها.

تقع القرية في نطاق مجلس قروي روافع العيساوية، وتتمتع بموقع حيوي يربطها بعدد من القرى المجاورة، مما جعلها مركزًا للتواصل التجاري والاجتماعي بين أهل المنطقة.

الخنانسة بسوهاج

يبلغ عدد سكان الخنانسة قرابة 7000 نسمة وفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية عام 2006، ويعتمد أغلب الأهالي على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق، إذ تتميز أراضيها الزراعية بالخصوبة ووفرة الإنتاج.

وذلك إلى جانب وجود بعض الحرف اليدوية والأنشطة التجارية التي تعكس روح التكافل والعمل المشترك بين أبناء القرية.

أما عن الاسم الفريد "الخنانسة"، فقد اختلفت حوله الروايات الشعبية؛ حيث يرجع البعض التسمية إلى جذور تاريخية قديمة، بينما يعتقد آخرون أن الاسم ارتبط بأحد الأجداد أو القبائل التي استوطنت المكان منذ مئات السنين، وظل الاسم متوارثًا جيلاً بعد جيل حتى أصبح علامة مميزة للقرية.

وتتمتع الخنانسة بسمعة طيبة داخل مركز المنشأة، ليس فقط بسبب حجمها وعدد سكانها، بل أيضًا لما تقدمه من شخصيات بارزة في مجالات التعليم، والإدارة، والعمل العام، الأمر الذي جعلها تحظى بمكانة اجتماعية مرموقة داخل سوهاج.

لتبقى الخنانسة شاهدًا حيًا على ارتباط أهل الصعيد بجذورهم وأسمائهم الفريدة، التي تحمل في طياتها قصصًا تستحق البحث والتوثيق.