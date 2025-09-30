قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
محافظات

تمكين ذوي الهمم.. 35 عقد عمل جديد بسوهاج في المياه والقطاع الخاص

سوهاج _ أنغام الجنايني

في خطوة تعكس الاهتمام المتواصل بدمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، سلّمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج 35 عقد عمل جديد للأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك في إطار تكليفات معالي الوزير محمد جبران وزير العمل، بضرورة تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، ومنحهم فرصًا متساوية في مجالات التشغيل والتدريب.

وشملت العقود الجديدة تعيين 26 شابًا وفتاة من ذوي الهمم للعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إلى جانب 9 آخرين تم تعيينهم بعدد من المنشآت المختلفة في القطاع الخاص.

توظيف ذوي الهمم بسوهاج

وذلك بما يضمن تنوع الفرص المقدمة ويعزز من اندماجهم في بيئة العمل الرسمية.

ومن جانبها، أكدت إلهام أبوزيد وكيل وزارة العمل بسوهاج، أن المديرية تتابع بشكل دوري تنفيذ هذه العقود، والتأكد من التزام الجهات المختلفة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق العمالية المنصوص عليها في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مشيرةً إلى أن هذه العقود ليست مجرد أوراق رسمية، بل هي بداية لمرحلة جديدة من التمكين والحماية القانونية لذوي الهمم.

وأضافت "أبو زيد" أن الوزير شدّد على مديري المديريات بضرورة تكثيف حملات التفتيش المستمرة؛ لمتابعة مدى التزام المؤسسات بتطبيق القانون وشروط التعاقد.

وذلك إلى جانب توسيع قنوات التعاون مع القطاع الخاص، خاصة في مجالي التشغيل والتدريب، بما يسهم في رفع كفاءة الشباب ذوي الهمم ويمنحهم فرصًا أفضل للمشاركة الفعالة في سوق العمل.

وتؤكد هذه الخطوة أن الدولة تمضي بخطى واضحة نحو تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية، وإعلاء قيمة المساواة، من خلال دمج مختلف الفئات في عملية التنمية، بما يحقق حياة كريمة تليق بمكانة ذوي الهمم داخل المجتمع.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج القوى العاملة توظيف ذوي الهمم

