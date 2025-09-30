الهلال الأحمر يزور مستشفى شفاء الأورمان للأطفال لدعم محاربي السرطان

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة الأقصر، وفدًا من جمعية الهلال الأحمر، وذلك في إطار حرص الجمعية على مساندة الأطفال مرضى السرطان ودعم رحلتهم العلاجية، وتعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الطبية الخيرية الرائدة في مصر.

وقام وفد الهلال الأحمر بجولة موسعة داخل أقسام المستشفى المختلفة، حيث اطلع على أحدث التجهيزات الطبية والخدمات المقدمة للمرضى وفق أعلى معايير الجودة العالمية، كما تبادل النقاش مع الفريق الطبي والإداري بالمستشفى حول سبل التعاون المشترك في خدمة المرضى وتخفيف معاناتهم.

وخلال الزيارة، قدم أعضاء الوفد الهدايا التذكارية للأطفال المرضى داخل الأقسام، في أجواء إنسانية مليئة بالبهجة والأمل، انعكست على وجوه الصغار وأسرهم، مؤكدين استمرار الهلال الأحمر في إطلاق مبادرات إنسانية تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى.

من جانبه، أعرب الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة التي تؤكد تكاتف مؤسسات المجتمع المدني في دعم رسالة المستشفى، مشيرًا إلى أن مستشفى شفاء الأورمان تواصل رسالتها في تقديم علاج مجاني متكامل لمرضي السرطان بصعيد مصر