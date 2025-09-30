محافظ الأقصر يبحث مع وفد التنمية المحلية تحديث الهيكل الإداري وتطوير الوحدات المحلية

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وفدًا من وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني، وبمشاركة الدكتورة ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسي للمحافظات وبناء القدرات، والدكتورة الشيماء أحمد مسئول تنمية القدرات والتطوير المؤسسي، وريهام صالح مسئول المتابعة والتقييم، إلى جانب ممثلي الشركة الاستشارية المهندس جمال زكي والمهندس أشرف عاصم والدكتور وليد بشير، وذلك بحضور المهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ.

وخلال اللقاء جرى استعراض آليات تحديث الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والإجراءات داخل الديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية، ضمن برنامج وزارة التنمية المحلية لتطوير الهياكل التنظيمية بالمحافظات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو اللامركزية، ويضمن كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد.

وأكد محافظ الأقصر أن عملية التحديث تتطلب تكاتف جميع الجهات لتحقيق التطوير المؤسسي المنشود، مشيرًا إلى استعداد المحافظة للتعاون الكامل مع فريق المشروع والشركة الاستشارية للوصول إلى صيغة توافقية تُسهم في تسريع وتيرة العمل وتيسير الإجراءات.

جدير بالذكر أن مشروع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات ضمن برنامج الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية يستهدف تحديث الهياكل التنظيمية في محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، من خلال وضع نموذج استرشادي يركز على تطوير النظم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية لضمان تقديم خدمات أكثر فاعلية للمواطنين.