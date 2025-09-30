قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
محافظ الأقصر يبحث مع وفد التنمية المحلية تحديث الهيكل الإداري وتطوير الوحدات المحلية

محافظ الأقصر يبحث مع وفد التنمية المحلية تحديث الهيكل الإداري وتطوير الوحدات المحلية
محافظ الأقصر يبحث مع وفد التنمية المحلية تحديث الهيكل الإداري وتطوير الوحدات المحلية
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وفدًا من وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني، وبمشاركة الدكتورة ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسي للمحافظات وبناء القدرات، والدكتورة الشيماء أحمد مسئول تنمية القدرات والتطوير المؤسسي، وريهام صالح مسئول المتابعة والتقييم، إلى جانب ممثلي الشركة الاستشارية المهندس جمال زكي والمهندس أشرف عاصم والدكتور وليد بشير، وذلك بحضور المهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ.

وخلال اللقاء جرى استعراض آليات تحديث الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والإجراءات داخل الديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية، ضمن برنامج وزارة التنمية المحلية لتطوير الهياكل التنظيمية بالمحافظات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو اللامركزية، ويضمن كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد.

وأكد محافظ الأقصر أن عملية التحديث تتطلب تكاتف جميع الجهات لتحقيق التطوير المؤسسي المنشود، مشيرًا إلى استعداد المحافظة للتعاون الكامل مع فريق المشروع والشركة الاستشارية للوصول إلى صيغة توافقية تُسهم في تسريع وتيرة العمل وتيسير الإجراءات.

جدير بالذكر أن مشروع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات ضمن برنامج الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية يستهدف تحديث الهياكل التنظيمية في محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، من خلال وضع نموذج استرشادي يركز على تطوير النظم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية لضمان تقديم خدمات أكثر فاعلية للمواطنين.

