وزارة النقل تناشد قائدي المركبات بعدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي | صور
«الكازينوهات الرقمية» | مَيْسر جديد مُنتشر بين الشباب .. احذر منه
مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟
احتجاجات المغرب .. جيل زد يقتحم الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط
أحمد الكاس: جمهور الزمالك يستحق المكسب.. ودكة البدلاء «كلمة السر»
أسباب الخشوع في الصلاة.. البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أمور
وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل
أحمد عادل: الأهلي استحق القمة .. والزمالك لم يعد مرعبًا | فيديو
«الغندور»: أزمة لائحة تمنع كريم التهامي من الترشح في انتخابات الأهلي
5180 جنيهًا .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر
افتتاح دور الانعقاد السادس لمجلس النواب اليوم .. ماذا سيحدث؟
تكنولوجيا وسيارات

سوبارو سولتيرا 2026 الكهربائية .. شاهد

سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية
سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية
إبراهيم القادري

كشفت شركة سوبارو عن طرازها الجديد سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي سولتيرا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وبها بطارية ليثيوم أيون جديدة عالية السعة، وشحن أسرع للشحن من 10 % إلى 80 % في أقل من 35 دقيقة.

سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية

محرك سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية

يمكن لسيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية ان تقوم بقطع مسافة 463 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لشحنها من جديد، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وبها بطارية ليثيوم أيون سعة 74.7 كيلوواط/ساعة ، ويمكن شحن بطارية السيارة من 10% إلى 80% في في مدة 35 دقيقة بسرعة قصوى تبلغ 150 كيلوواط.

سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية

تنتج سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية قوة 233 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي  100 كم/ساعة في أقل من 5 ثوانٍ، ويوجد بالسيارة منفذ NACS قياسي، وذلك يمنح مالكيها إمكانية الوصول إلى شبكة Tesla Supercharger.

مواصفات سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية

زودت سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة مركزية مقاس 14 بوصة مع نظام ترفيه متقدم متوافق مع Apple CarPlay و Android Auto، وبها شاحنان لاسلكيان للهواتف الذكية بقوة 15 واط وشواحن USB-C عالية الطاقة لركاب المقاعد الخلفية.

سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية

تظهر سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية بصميم أمامي محدث، وبها مصابيح LED مميزة وشعار مضاء، وبها عجلات جديدة بتصميمات محسنة، وبها نظام X-MODE ثنائي الوضع، مصمم للثلج والتراب والثلج العميق والطين.

بالاضافة إلي ان سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية بها، نظام الكبح قبل الاصطدام، ومراقبة النقطة العمياء، ومساعدة الازدحام المروري، وبها نظام التعليق والتوجيه لتحسين التحكم .

تاريخ شركة سوبارو في صناعة السيارات

بدأت قصة سوبارو مع شركة فوجي للصناعات الثقيلة في عام 1953، حيث أطلقت أول سيارة لها عام 1954 ثم نموذجها الإنتاجي الأول، سوبارو 360، في عام 1958.

سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية

تعرف سوبارو بابتكاراتها مثل محرك البوكسر وتقنية الدفع الرباعي، وقد توسعت في سوق الولايات المتحدة وبنت مصنع لها هناك في عام 1989. 

السيارات الكروس أوفر سوبارو سولتيرا موديل 2026 سوبارو سولتيرا سولتيرا موديل 2026 مواصفات سوبارو سولتيرا

