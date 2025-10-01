سوبارو سولتيرا 2026 الكهربائية .. شاهد

كشفت شركة سوبارو عن طرازها الجديد سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي سولتيرا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وبها بطارية ليثيوم أيون جديدة عالية السعة، وشحن أسرع للشحن من 10 % إلى 80 % في أقل من 35 دقيقة.

محرك سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية

يمكن لسيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية ان تقوم بقطع مسافة 463 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لشحنها من جديد، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وبها بطارية ليثيوم أيون سعة 74.7 كيلوواط/ساعة ، ويمكن شحن بطارية السيارة من 10% إلى 80% في في مدة 35 دقيقة بسرعة قصوى تبلغ 150 كيلوواط.

تنتج سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية قوة 233 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في أقل من 5 ثوانٍ، ويوجد بالسيارة منفذ NACS قياسي، وذلك يمنح مالكيها إمكانية الوصول إلى شبكة Tesla Supercharger.

مواصفات سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية

زودت سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة مركزية مقاس 14 بوصة مع نظام ترفيه متقدم متوافق مع Apple CarPlay و Android Auto، وبها شاحنان لاسلكيان للهواتف الذكية بقوة 15 واط وشواحن USB-C عالية الطاقة لركاب المقاعد الخلفية.

تظهر سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية بصميم أمامي محدث، وبها مصابيح LED مميزة وشعار مضاء، وبها عجلات جديدة بتصميمات محسنة، وبها نظام X-MODE ثنائي الوضع، مصمم للثلج والتراب والثلج العميق والطين.

بالاضافة إلي ان سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الكهربائية بها، نظام الكبح قبل الاصطدام، ومراقبة النقطة العمياء، ومساعدة الازدحام المروري، وبها نظام التعليق والتوجيه لتحسين التحكم .

تاريخ شركة سوبارو في صناعة السيارات

بدأت قصة سوبارو مع شركة فوجي للصناعات الثقيلة في عام 1953، حيث أطلقت أول سيارة لها عام 1954 ثم نموذجها الإنتاجي الأول، سوبارو 360، في عام 1958.

تعرف سوبارو بابتكاراتها مثل محرك البوكسر وتقنية الدفع الرباعي، وقد توسعت في سوق الولايات المتحدة وبنت مصنع لها هناك في عام 1989.