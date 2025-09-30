قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برئاسة الجزار.. قيادات الجبهة الوطنية تجتمع لمناقشة الاستعدادات لانتخابات النواب

حزب الجبهة
حزب الجبهة
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

عقدت قيادات حزب الجبهة اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عاصم الجزار، لبحث استعدادات الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث ناقش الاجتماع ترتيبات الحملة الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وتناول الاجتماع، آليات التنسيق حول تحديد أسماء المرشحين ودوائرهم، مؤكدين حرص الحزب على أن تكون معركة الانتخابات قائمة على المنافسة الشريفة ودراسة كافة المرشحين بعناية، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لطموحات الجماهير وانعكاسًا لتوجهات وقيم الحزب.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب بأن اختيار المرشحين سيتم وفق معايير واضحة وموضوعية، تستند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل المواطنين تمثيلًا يعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم، موضحًا أن الحزب يقوم بدراسة ملفات كافة الأسماء المرشحة من أمناء المحافظات على مستوى الجمهورية، للاستقرار على أفضل النماذج المطروحة بما يضمن تمثيل الحزب تمثيلًا مشرفًا وفاعلاً داخل مجلس النواب.

كما شدد السيد القصير الأمين العام للحزب على أن المعركة الانتخابية ستدار في إطار من الشفافية الكاملة، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للحملات الانتخابية، مشيراً إلى أن الحزب يرفض أي ممارسات تخالف القانون ويحرص على أن تكون المنافسة نموذجًا يحتذى به في الشفافية والالتزام.

واستعرض الاجتماع الخطوط العريضة لخطة الحزب في إدارة الحملة الدعائية والإعلامية، بما يعزز من فرص مرشحيه ويعكس القوة التنظيمية للحزب على مستوى الدوائر المختلفة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود وإطلاق سلسلة من الفعاليات الميدانية والإعلامية لتعريف الناخبين برؤية الحزب وبرنامجه الانتخابي.

قيادات حزب الجبهة الدكتور عاصم الجزار الحملة الانتخابية مستوى الجمهورية انتخابات مجلس النواب المقبلة خوض انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصلا كاملا حتى الأحد القادم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

مصطفى فهمي رئيس مهرجان سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة

الصعيد يستقبل مهرجان سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة

محمد رمضان

محمد رمضان يهدي معجبًا سعوديًا دعوة لحفله في نيويورك

نيكول كيدمان وكيث أوربان

تفاصيل انفصال نيكول كيدمان عن كيث أوربان بعد 19 عاما من الزواج

بالصور

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد