ليس الذهب| الأب الغني يكشف عن أفضل استثمار لمدة عام.. ما هو؟

أحمد أيمن

أثار المستثمر الشهير ومؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير" روبرت كيوساكي، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد اختياره أفضل استثمار خلال الفترة الحالية.

المثير للجدل أن اختيار روبرت كيوساكي، لم يكن للذهب رغم ارتفاع سعره عالميا خلال الفترة الماضية، وليس للعقار أو الدولار كما هو شائع بل اختار الفضة.

الاستثمار في الفضة 

بحسب الأب الغني، فمن المتوقع أن يتضاعف سعر الفضة من مستوياته الحالية 5 مرات خلال عام واحد فقط، حيث كتب كيوساكي في منشور على منصة "X": "لو كان لديّ 100 دولار، سأشتري المزيد من العملات الفضية".

وقال "الأب الغني" إنه تم التلاعب بالفضة لسنوات، متوقعاً أن استثماراً بقيمة 100 دولار في الفضة ستصل قيمته إلى 500 دولار بحلول سبتمبر المقبل.

وفقاً لتقرير صادر عن "Axis Mutual Fund"، من المتوقع أن يكون عام 2025 هو العام الخامس على التوالي الذي يتجاوز فيه الطلب على الفضة العرض، مما يؤدي إلى عجز في العرض.

زيادة الطلب على الفضة

يشير التقرير إلى أن الطلب الصناعي على الفضة في أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث يُعد هذا المعدن الثمين مكوناً أساسياً في الألواح الشمسية. 

ومن المرجح أن يرتفع الطلب مع التسارع العالمي لمشاريع الطاقة المتجددة، واستهلاك التكنولوجيا والإلكترونيات (من أشباه الموصلات إلى البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس 5G إلى المركبات الكهربائية) المتزايد للفضة.

ويأتي أكثر من نصف إجمالي الطلب على الفضة حالياً من الاستخدامات الصناعية. وللفضة استخدامات صناعية واسعة، لا سيما في قطاعات مثل الإلكترونيات والطاقة الشمسية.

الفضة أم الذهب؟

في سياق متصل، يتوقع سوراف شودري، المدير العام لشركة راغوناث كابيتال، ارتفاع أسعار الفضة 4 أضعاف عن مستواها الحالي.

وقال شودري: "إن ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 60% منذ يناير 2024 أمرٌ مثير للإعجاب، لكن الفضة هي مصدر الارتفاع الحقيقي. تاريخياً، عندما يرتفع سعر الذهب، ترتفع الفضة بشدة. ومع امتداد نسبة الذهب إلى الفضة إلى 87:1 مقابل متوسطها البالغ 63:1، فإن الفضة مهيأة لانطلاقة قوية. يشير ارتداد بسيط إلى متوسط الارتفاع إلى مكاسب تزيد عن 40%، ولكن إذا أدى الزخم إلى تجاوز السعر المستهدف - كما يحدث غالباً - فقد يتضاعف سعر الفضة بسهولة 4 أضعاف من الآن فصاعداً".

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تداول الفضة حاليا عند 47.14 دولارًا للأوقية.

