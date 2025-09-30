قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ظهوره في المدارس.. إليك أعراض فيروس HFMD
محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي
بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
عباس شراقي: لا يوجد لدينا أي مشكلة والسد العالي قادر على استيعاب مياه إثيوبيا
بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق
فتاوى تشغل الأذهان.. التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. حكم اتباع المرأة للجنائز
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خلاف على أولوية المرور.. القبض على صاحب شركة هدد مواطنا بسلاح ناري

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد إحدى السيارات بحمل سلاح ناري خلال مشادة كلامية بالإسماعيلية.

 بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر عامل توصيل طلبات مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه حال استقلاله دراجة نارية وبين الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لخلاف على أولوية المرور بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) وبحوزته (السلاح النارى الظاهر بالمقطع "مُرخص للدفاع") .

وبمواجهته أقر بأنه حال قيادته السيارة ملكه فوجئ بقيام القائم على النشر بالسير بدراجته النارية بسرعة زائدة وكاد أن يصطدم به ، ولدى معاتبته تعدى عليه وشرع فى سرقة سلاحه النارى، فقام بإمساكه دون استخدامه خشية سرقته.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

