خلاف على أولوية المرور.. القبض على صاحب شركة هدد مواطنا بسلاح ناري

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد إحدى السيارات بحمل سلاح ناري خلال مشادة كلامية بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر عامل توصيل طلبات مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه حال استقلاله دراجة نارية وبين الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لخلاف على أولوية المرور بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) وبحوزته (السلاح النارى الظاهر بالمقطع "مُرخص للدفاع") .

وبمواجهته أقر بأنه حال قيادته السيارة ملكه فوجئ بقيام القائم على النشر بالسير بدراجته النارية بسرعة زائدة وكاد أن يصطدم به ، ولدى معاتبته تعدى عليه وشرع فى سرقة سلاحه النارى، فقام بإمساكه دون استخدامه خشية سرقته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.






