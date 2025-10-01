قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق العامري فاروق يُوجّه رسالة بشأن ترشح شقيقه لانتخابات الأهلي
علاء إبراهيم: ياسين مرعي لا يستحق المرور بجوار سور الأهلي
مصطفى كامل يطلب الدعاء للمطرب أحمد العيسوي
«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي
دعاء للتوفيق في الدراسة.. ردّده يفتح خلايا مخك ويُسهّل عليك كل صعب
«ضي» نجاح شعبي مُذهل| محمد منير: الفن مش أرقام.. الأغنية الجادة بتعيش رغم بطء انتشارها
«زيزو» يطلب دخول معسكر الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية
خطاب عن أسعار الدواء ينتهي بمشهد ساخر.. عطسة وزير الصحة الأمريكي تضع ترامب في موقف حرج
إمام عاشور خارج معسكر مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو .. الغندور يكشف السبب
انتعاش الأسواق والمعالم السياحية في أسوان مع تدفق السائحين من مختلف الجنسيات|تفاصيل
الأزمات المالية تضرب الزمالك .. و«الغندور» يُحذّر من عواقب خطيرة
الهزيمة الثانية.. منتخب مصر للشباب يخسر من نيوزيلندا 1-2 في كأس العالم تحت 20 سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شركة صينية تساعد بانكوك في حل مشكلة القمامة

بانكوك
بانكوك
حنان توفيق

مثل العديد من العواصم في العالم، تواجه بانكوك مشكلة القمامة. وقدمت شركة صينية عاملة في حماية البيئة مشروع توليد الطاقة من حرق النفايات إلى تايلاند. وبفضل الجهود الدؤوبة لأكثر من عشر سنوات، حولت مكب النفايات المتسخ إلى مصنع لحرق النفايات على طراز الحدائق وقاعدة لإنتاج الطاقة النظيفة.

وتنتج بانكوك أكثر من عشرة آلاف طن من القمامة كل يوم، وطمر النفايات هو الطريقة الرئيسية للتخلص منها، مما يسبب تلوثا خطيرا للبيئة المحيطة. وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لنقص موارد الأراضي، لا توجد أرض في بانكوك يمكن استخدامها لدفن القمامة، ويجب نقل القمامة إلى مقاطعات أخرى، وقد تسببت عملية النقل العابر في تلوث ثانوي للبيئة.

وفي عام 2005 ، قدمت شركة “شينيوان” الصينية لحماية البيئة تكنولوجيا حرق النفايات إلى تايلاند، وعدلتها وحسنتها باستمرار وفقا لواقع الظروف المحلية.

 وبعد عشر سنوات من الجهود المتواصلة، نجحت الشركة الصينية في مساعدة تايلاند على تنفيذ أول مشروع لحرق النفايات غير الملوث مما أدى إلى تغيير الوضع البيئي المحلي، حيث حُول مكب النفايات ذي الرائحة الكريهة سابقا إلى محطة توليد طاقة بمعالجة القمامة غير الضارة على طراز الحدائق، وأصبحت المؤشرات جميعها أفضل من متطلبات حماية البيئة المحلية. 

وقال مدير الشركة نينغ خه لمراسل وكالة أنباء شينخوا إن إنشاء محطات حرق النفايات في تايلاند واجه مقاومة كبيرة في البداية، لأن العديد من المشاريع المستوردة لم تُصمم بشكل عقلاني وفق الظروف المحلية، مما أدى إلى فشل مؤشرات حماية البيئة في تلبية المعايير. وبفضل الجهود المبذولة من قبل أكثر من 100 فني صيني، حقق العديد من مؤشرات حماية البيئة نسبة أعلى من المعايير التي وضعتها الحكومة التايلاندية. وبعد دخول القمامة إلى بركة القمامة المغلقة، فإنها تحتاج إلى التخمر لمدة 5 إلى 7 أيام، ويعاد تدوير واستخدام مياه الصرف الصحي المتولدة، ويستخدم الغاز الحيوي الناتج عن حرق القمامة.

وقال نينغ خه إنه من أجل تبديد شكوك السكان المحليين، يدعون السكان المجاورين بانتظام لزيارة المصنع. ويوجد أيضا مركز تعليمي في المصنع لمساعدة المحليين على فهم تصنيف القمامة، كما وفرت الشركة فرص عمل للشباب الذين يعيشون في المناطق المجاورة للمصنع، وقدمت إسهامات إيجابية في دفع تنمية المجتمع وتعزيز مفاهيم حماية البيئة، وتطوير قطاع الطاقة النظيفة في تايلاند.

ولم يرحب السكان المحليون بمشروع توليد الطاقة بحرق النفايات فحسب، بل دعمته أيضا الحكومة التايلاندية. وبعد خمس سنوات من التشغيل المستقر، طلبت إحدى شركات الطاقة في تايلاند التعاون، ووقع الطرفان اتفاقية تعاون في العام الماضي، وأصبحت الشركة نموذجا لمشاريع التعاون بين الصين وتايلاند في معالجة النفايات غير الضارة وإنتاج الطاقة النظيفة. وقال نينغ خه إنهم قاموا أيضا بالترويج للمشروع في مدن أخرى بتايلاند والدول المجاورة. وفي الوقت الحالي، استقبل المشروع أكثر من خمسين ألف زائر، كما جاءت مجموعات غير حكومية من لاوس وكمبوديا والفلبين وماليزيا وسريلانكا والهند ودول أخرى للزيارة والتعلم.

وفي السنوات الثلاث المقبلة، ستستثمر هذه الشركة في بناء مصنعين جديدين، حيث يمكنهما التخلص من أربعة آلاف طن من القمامة كل يوم دون إحداث أضرار، وهو يمثل 40٪ من إجمالي النفايات اليومية المولدة في بانكوك. ويمكنهما أيضا إنتاج 70 ألف كيلوواط/ساعة من الكهرباء، وتوفير طاقة نظيفة باستمرار لخمسمائة ألف أسرة، أي 15٪ من السكان الدائمي الإقامة في بانكوك.

حماية البيئة شركة صينية القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

الفنانة ساندي

ساندي تكشف لأول مرة عن موعد طرح أغنية جنو .. خاص

الفنان حمادة بركات

الحزن يسيطر على حمادة بركات في عزاء والدته

عرض فيلم "فيها ايه يعني"

نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "فيها ايه يعني".. صور

بالصور

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر .. واجه الواقع

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اختر بوضوح

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد