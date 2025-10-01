خالد الغندور: هشام العامري يؤجل تقديم أوراق ترشحه لانتخابات الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن الدكتور هشام العامري لم يتقدم حتى الآن بأوراق ترشحه لانتخابات النادي الأهلي.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن شقيق العامري فاروق، توجه صباح اليوم إلى مقر النادي بالجزيرة وقام بسحب استمارات الترشح، لكنه لم يتقدم بها بشكل رسمي.

وأضاف، أن هشام العامري ما زال متمسكًا بخوض الانتخابات المقبلة سواء ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب أو بشكل مستقل، مشيرًا إلى أنه أبلغ أحد المقربين منه برغبته في تقديم أوراق الترشح يوم الجمعة المقبل.

وأكد، تشهد الساعات الجارية اتصالات بين الخطيب وهشام العامري لحسم الموقف النهائي، وسط ترجيحات بأن يخوض أحد أفراد عائلة العامري، سواء هشام نفسه أو شقيقه أو نجله، سباق الانتخابات المقبلة داخل القلعة الحمراء.