«الغندور»: أزمة لائحة تمنع كريم التهامي من الترشح في انتخابات الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن كريم التهامي، الذي كان مطروحًا اسمه في المفاضلة مع إبراهيم العامري فاروق للترشح على مقعد “عضو تحت السن” في انتخابات النادي المقبلة، لم يتمكن من تقديم أوراق ترشحه.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن سبب الأزمة يعود إلى شرط أساسي في اللائحة، وهو أن تُكمل العضوية ثلاث سنوات كاملة قبل الترشح، حيث يتبقى على عضوية التهامي نحو أسبوع واحد فقط لاستيفاء هذا الشرط، وهو ما حال دون قبوله أوراق الترشح.

واختتم، بذلك خرج التهامي رسميًا من حسابات انتخابات الأهلي المقبلة، في انتظار حسم الموقف النهائي بالنسبة للمرشح الآخر على المقعد.