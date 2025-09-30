رسالة غامضة من الغندور بعد لقاء القمة: أخلاق اللاعب بتبان في مواقف

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة بمنشور غامض بعد لقاء القمة في مباراة الأهلي و الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب خالد الغندور :" أخلاق اللاعب بتبان في مواقف ومش معني إنك عندك زبيبة في جبهتك ده يدل علي أخلاقك وتدينك عيب عليك تتريق علي لاعب عشان قصير ربنا هو اللي خلقه وخلقك واعتقد أنت لسه كان عندك موقف سابق مع لاعب وبرده مش بتتعلم رغم ان ربنا هو اللي كرمك امبارح".



فوز الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تمكن محمود حسن تريزيجية من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة ويبقي في المركز الأول لبطولة الدوري.