احتجاجات المغرب .. جيل زد يقتحم الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط
أحمد الكاس: جمهور الزمالك يستحق المكسب.. ودكة البدلاء «كلمة السر»
أسباب الخشوع في الصلاة.. البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أمور
وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل
أحمد عادل: الأهلي استحق القمة .. والزمالك لم يعد مرعبًا | فيديو
«الغندور»: أزمة لائحة تمنع كريم التهامي من الترشح في انتخابات الأهلي
5180 جنيهًا .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر
افتتاح دور الانعقاد السادس لمجلس النواب اليوم .. ماذا سيحدث؟
الإنسان الكامل .. أعباء تحمَّلها النبي بمفرده فكان المثال والقدوة
نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة في مناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" بالنواب
110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر
خل التفاح وسر خسارة الوزن .. دراسة تكشف الفوائد المذهلة | لن تتوقعها
برلمان

افتتاح دور الانعقاد السادس لمجلس النواب اليوم .. ماذا سيحدث؟

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

يستعد مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وكان قد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر الحالي، وفقًا للجريدة الرسمية.

ونص القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 2025 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور رئيس مجلس الوزراء، الذي سيلقي بيانا أمام النواب بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تنفيذًا لحكم المادة (123) من الدستور، التي تمنح الرئيس الحق في إعادة النظر في القوانين قبل إصدارها.

وكان مجلس النواب قد أعلن الأسبوع الماضي في بيان رسمي، عن تلقيه كتابا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن ملاحظاته على عدد من مواد القانون، مؤكدا أن الكتاب جاء معبرا عن رؤية دستورية عميقة وحرص وطني صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر متوازنا، بحيث لا تطغى مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية، ولا يُغلب جانب على آخر في منظومة العدالة الجنائية.

