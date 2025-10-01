أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 1-10-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 1-10-2025

أسعار الفاكهة...

البرتقال الصيفي من 20 إلى 44 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو

التفاح المصري من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو

العنب البناتي من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

المانجو الزبدية من 30 إلى 38 جنيهًا للكيلو

المانجو البلدية من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

انخفاض جماعي لسعر الدولار مقابل الجنيه رئيس العبور الجديدة يتفقد أعمال النظافة والصيانة والطرق .. ويؤكد: لا تهاون مع أي تقصير

المانجو العويسي من 40 إلى 55 جنيهًا للكيلو

المانجو الصديقة من 35 إلى 50 جنيهًا للكيلو

المانجو جولك من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو

الرمان من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو

البلح من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو



تشير حركة السوق إلى استقرار في معظم الأصناف رغم وجود بعض التباين بين المنتج المحلي والمستورد. ويرجع هذا الاستقرار إلى توافر المعروض وتوازن العرض والطلب بشكل عام.

ويتوقع تجار الجملة أن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية مع إمكانية حدوث انخفاض تدريجي في بعض الأصناف مع دخول محاصيل موسمية جديدة للأسواق خلال الفترة المقبلة.