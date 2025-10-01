قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الدردير عن فيريرا: حاسس هيعمل ريمونتادا ويغفل الكل وياخد الدوري والسوبر والكونفدرالية
البابا ليو ينتقد المعاملة "اللاإنسانية" للمهاجرين في أمريكا
كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار السجائر المصرية والمستوردة اليوم
كامل الوزير: الشركات المصرية جاهزة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في البحرين
حكومة طالبان تنفي التقارير عن حظر الإنترنت على مستوى البلاد
اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 1-10-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 1-10-2025
أسعار الفاكهة...

البرتقال الصيفي من 20 إلى 44 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو

التفاح المصري من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو

العنب البناتي من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

المانجو الزبدية من 30 إلى 38 جنيهًا للكيلو

المانجو البلدية من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

المانجو العويسي من 40 إلى 55 جنيهًا للكيلو

المانجو الصديقة من 35 إلى 50 جنيهًا للكيلو

المانجو جولك من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو

الرمان من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو

البلح من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو


تشير حركة السوق إلى استقرار في معظم الأصناف رغم وجود بعض التباين بين المنتج المحلي والمستورد. ويرجع هذا الاستقرار إلى توافر المعروض وتوازن العرض والطلب بشكل عام.

ويتوقع تجار الجملة أن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية مع إمكانية حدوث انخفاض تدريجي في بعض الأصناف مع دخول محاصيل موسمية جديدة للأسواق خلال الفترة المقبلة.

