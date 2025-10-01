قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استرداد 1610 أمتار من أراضي الدولة بالإسكندرية وإزالة التعديات عليها

الإسكندرية:استرداد 1610 أمتار من أراضي الدولة وازالة التعديات عليها
الإسكندرية:استرداد 1610 أمتار من أراضي الدولة وازالة التعديات عليها
أ ش أ

 تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، من استرداد 1610 أمتار من أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة برج العرب وازالة التعديات والبناء عليها ، تماشيا مع جهود الدولة وتعليمات محافظ الإسكندرية أحمد خالد بالحفاظ علي حقوق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون .


وذكر مركز ومدينة برج العرب في بيان أن الادارات المعنية بالمركز قامت وبالتعاون مع مديرية الأمن باسترداد 1610 م من اراضي الدولة وازالة حالات البناء عليها وتمثل في ، قطعة أرض مسورة على مساحة 860 مترًا بها غرفة بشارع متفرع من حسن علام ببرج العرب القديم ، سور زائد غرفة على أرض بمساحة 750 مترا بشارع متفرع من شارع المشير.


وتم استرداد قطعتي الأرض طبقا لقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وقرار محافظ الإسكندرية رقم ٢٣٠٠ لسنه ٢٠١٧ لتقنين اراضى الدولة.


وناشد مركز ومدينة برج العرب ، المواطنين بسداد مستحقات الدولة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، مع التأكيد على استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي لظاهرة البناء العشوائي والغير مخطط، والتعامل بكل حزم مع كافة حالات التعد على املاك الدولة والبناء بدون ترخيص في مهدها.

الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية أراضي أملاك الدولة مدينة برج العرب وازالة التعديات محافظ الإسكندرية أحمد خالد الحفاظ علي حقوق الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

ترشيحاتنا

محطات قطار خالية

توقف حركة العبارات والقطارات في اليونان بسبب إضراب عام

أرشيفية

الحوثيون يهددون باستهداف شركات نفط أمريكية كبرى

بنيامين نتنياهو

البيت الأبيض ينشر صورًا أثناء اعتذار نتنياهو لرئيس وزراء قطر عن قصف الدوحة| شاهد

بالصور

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

خدع العالم بذكائه.. كيف خطط السادات لمفاجأة حرب أكتوبر

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد