استرداد 1610 أمتار من أراضي الدولة بالإسكندرية وإزالة التعديات عليها

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، من استرداد 1610 أمتار من أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة برج العرب وازالة التعديات والبناء عليها ، تماشيا مع جهود الدولة وتعليمات محافظ الإسكندرية أحمد خالد بالحفاظ علي حقوق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون .



وذكر مركز ومدينة برج العرب في بيان أن الادارات المعنية بالمركز قامت وبالتعاون مع مديرية الأمن باسترداد 1610 م من اراضي الدولة وازالة حالات البناء عليها وتمثل في ، قطعة أرض مسورة على مساحة 860 مترًا بها غرفة بشارع متفرع من حسن علام ببرج العرب القديم ، سور زائد غرفة على أرض بمساحة 750 مترا بشارع متفرع من شارع المشير.



وتم استرداد قطعتي الأرض طبقا لقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وقرار محافظ الإسكندرية رقم ٢٣٠٠ لسنه ٢٠١٧ لتقنين اراضى الدولة.



وناشد مركز ومدينة برج العرب ، المواطنين بسداد مستحقات الدولة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، مع التأكيد على استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي لظاهرة البناء العشوائي والغير مخطط، والتعامل بكل حزم مع كافة حالات التعد على املاك الدولة والبناء بدون ترخيص في مهدها.