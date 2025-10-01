قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
توك شو

جبالي: اعتراض رئيس الجمهورية أنصب على 8 مواد فقط من إجمالي 552

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
هاجر ابراهيم

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب، أن إعتراض رئيس الجمهورية أنصب على 8 مواد فقط بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك من إجمالي 552 مادة، بنسبة لا تتجوز 1.4% من مواد مشروع القانون.

وأوضح أن هذا يبرهن على أن مشروع القانون جاء فى مجمله متماسكا ورصينا وثمرة لتضافر جهود الجهات المعنية، حيث تعاونت المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة.

وأضاف جبالي خلال الجلسة الافتتاحية: “غير أن ما يثير الإستغراب حقا هو أن بعض الأصوات لم تمنح نفسها فرصة للتروى أو حتي الإطلاع على المواد محل الإعتراض وانطلقت على عجل لتعلن أن مشروع القانون غير منضبط وغير صالح، وكأن مئات المواد المحكمة قد أنهارت فى لحظة امام نزعة التشكيك والتهويل”.

وتابع: “ذهب أخرون إلى المناداة بتأجيل نظر مشروع القانون إلى دور إنعقاد لاحق، أو المطالبة بإرجاء النظر فيه وكأن أشهرا من الجهد والحوار قد ضاعت هبائا متجاهلين حقيقة أن المجلس قد أولاه ما يقارب 28 شهرا من المناقشات، وإن النقد الموضوعي قيمة نبيلة نرحب بها ونسغي إليها أما النقد بنية إلى التوشيه فلا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين”.

وأشار إلى أن مجلس النواب يجدد ترحيبه بما أداه الرئيس السيسي من إعتراضات على عدد من مواد مشروع قانون يؤكد أنه سيمضي فورا فى دراستها فى عين المسئولية الوطنية إدراكا منهم أن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون.

مجلس الوزراء مجلس النواب النواب حنفى جبالي

