رئيس مجلس النواب: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني
وزير الخارجية يشارك في اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
وزير الكهرباء: لا توجد زيادة في الأسعار حتى نهاية العام
مدبولي: القيادة السياسية حريصة على قوانين تعبر عن الشعب وتليق بمصر
رئيس النواب يرد على المشككين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
موسم سياحي واعد.. الغردقة وشرم الشيخ في صدارة الوجهات الأكثر طلبًا
وزارة التخطيط: القطاع الخاص يتصدر النمو الاقتصادي مع تراجع الاستثمارات العامة
الإحصاء: ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر 2025
مدبولي: قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو عدالة حديثة تليق بالمصريين
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

برشلونة
برشلونة
محمد السعيد

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتسلح برشلونة بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان ومواصلة انطلاقته القوية في دوري الأبطال.

كان البلوجرانا استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على نيوكاسل خارج الديار بهدفين مقابل هدف.

في المقابل، يستهدف باريس سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي مواصلة رحلة الدفاع على لقبه القاري بخطف انتصار ثمين خارج الأرض، والمنافسة على الصدارة.

واكتسح باريس سان جيرمان نظيره أتلانتا الإيطالي بأربعة أهداف دون رد في الجولة الافتتاحية.
طاقم تحكيم إنجليزي لإدارة اللقاء

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، وتذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1”

ويدير ​​المباراة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، أحد أكثر الحكام خبرة في كرة القدم الأوروبية والإنجليزي، فيما سيتولى النمساوي جاريد جيليت مسئولية تقنية الفيديو المساعد (VAR) .

وتعد هذه المباراة الثانية التي سيحكمها أوليفر في هذه النسخة بعد تحكيمه مباراة أياكس وإنتر ميلان في الجولة الأولى، والخامسة التي يُدير فيها مباريات برشلونة في أوروبا.

على الجانب الآخر، ستكون هذه هي المرة السادسة التي يدير فيها مباراة لباريس سان جيرمان في أوروبا بسجل يتضمن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة.

