موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتسلح برشلونة بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان ومواصلة انطلاقته القوية في دوري الأبطال.

كان البلوجرانا استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على نيوكاسل خارج الديار بهدفين مقابل هدف.

في المقابل، يستهدف باريس سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي مواصلة رحلة الدفاع على لقبه القاري بخطف انتصار ثمين خارج الأرض، والمنافسة على الصدارة.

واكتسح باريس سان جيرمان نظيره أتلانتا الإيطالي بأربعة أهداف دون رد في الجولة الافتتاحية.

طاقم تحكيم إنجليزي لإدارة اللقاء

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، وتذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1”

ويدير ​​المباراة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، أحد أكثر الحكام خبرة في كرة القدم الأوروبية والإنجليزي، فيما سيتولى النمساوي جاريد جيليت مسئولية تقنية الفيديو المساعد (VAR) .

وتعد هذه المباراة الثانية التي سيحكمها أوليفر في هذه النسخة بعد تحكيمه مباراة أياكس وإنتر ميلان في الجولة الأولى، والخامسة التي يُدير فيها مباريات برشلونة في أوروبا.

على الجانب الآخر، ستكون هذه هي المرة السادسة التي يدير فيها مباراة لباريس سان جيرمان في أوروبا بسجل يتضمن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة.