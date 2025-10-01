قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الدردير عن فيريرا: حاسس هيعمل ريمونتادا ويغفل الكل وياخد الدوري والسوبر والكونفدرالية
البابا ليو ينتقد المعاملة "اللاإنسانية" للمهاجرين في أمريكا
كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار السجائر المصرية والمستوردة اليوم
كامل الوزير: الشركات المصرية جاهزة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في البحرين
حكومة طالبان تنفي التقارير عن حظر الإنترنت على مستوى البلاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مستشار رئيس الرقابة المالية: التعليم الفني المتطور حجر الزاوية للتنمية المستدامة في مصر

مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة
مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة
ولاء عبد الكريم

قالت لميس نجم، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تخرج الدفعة الرابعة من طلاب مدرسة Electro Misr الفنية يمثل إنجازاً كبيراً يعكس نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء كوادر فنية مؤهلة قادرة على الإسهام في سوق العمل المحلي والإقليمي، مشددة على أن التعليم الفني المتطور أصبح حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأضافت نجم أن مبادرة "صندوق التعليم حياة" Education for Life Fund، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وشنايدر إلكتريك ومؤسسة IECD Egypt ومبادرة بذور الأمل ووزارة التربية والتعليم المصرية، أثبتت أن الاستثمار في التعليم الفني هو الاستثمار الحقيقي في المستقبل.

وأوضحت أن هذا التخرج ليس مجرد احتفال بنهاية مرحلة تعليمية، بل هو بداية لانطلاقة جديدة نحو مستقبل واعد، حيث يتم تسليح الشباب بمهارات تقنية عالية الجودة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، ما يضمن لهم مسارات مهنية مستدامة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030.

وذكرت نجم أن هذا التعاون النموذجي يجسد مفهومًا متقدمًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يجمع بين الرؤية الحكومية الطموحة والخبرة العملية للشركات العالمية، ما يخلق جسرًا يربط التعليم بسوق العمل بشكل مباشر وفعّال.

وأشارت نجم إلي إن ما نشهده اليوم هو أكثر من مجرد تخرج، بل هو إعلان عن بداية جيل جديد من الشباب المبدع والمجهز بالعلم والمعرفة والمهارات التي تؤهله ليكون شريكًا أساسيًا في التنمية الوطنية، حيث يعكس هذا الجهد قيم المسؤولية المجتمعية الحقيقية، ويبرهن أن التعليم هو السبيل الأمثل لصناعة مستقبل أفضل لمصر.

