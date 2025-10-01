مستشار رئيس الرقابة المالية: التعليم الفني المتطور حجر الزاوية للتنمية المستدامة في مصر

قالت لميس نجم، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تخرج الدفعة الرابعة من طلاب مدرسة Electro Misr الفنية يمثل إنجازاً كبيراً يعكس نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء كوادر فنية مؤهلة قادرة على الإسهام في سوق العمل المحلي والإقليمي، مشددة على أن التعليم الفني المتطور أصبح حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

تسارع وتيرة إصدارات السندات الدولارية في المنطقة وسط طلب قوي سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

وأضافت نجم أن مبادرة "صندوق التعليم حياة" Education for Life Fund، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وشنايدر إلكتريك ومؤسسة IECD Egypt ومبادرة بذور الأمل ووزارة التربية والتعليم المصرية، أثبتت أن الاستثمار في التعليم الفني هو الاستثمار الحقيقي في المستقبل.

وأوضحت أن هذا التخرج ليس مجرد احتفال بنهاية مرحلة تعليمية، بل هو بداية لانطلاقة جديدة نحو مستقبل واعد، حيث يتم تسليح الشباب بمهارات تقنية عالية الجودة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، ما يضمن لهم مسارات مهنية مستدامة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030.

وذكرت نجم أن هذا التعاون النموذجي يجسد مفهومًا متقدمًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يجمع بين الرؤية الحكومية الطموحة والخبرة العملية للشركات العالمية، ما يخلق جسرًا يربط التعليم بسوق العمل بشكل مباشر وفعّال.

وأشارت نجم إلي إن ما نشهده اليوم هو أكثر من مجرد تخرج، بل هو إعلان عن بداية جيل جديد من الشباب المبدع والمجهز بالعلم والمعرفة والمهارات التي تؤهله ليكون شريكًا أساسيًا في التنمية الوطنية، حيث يعكس هذا الجهد قيم المسؤولية المجتمعية الحقيقية، ويبرهن أن التعليم هو السبيل الأمثل لصناعة مستقبل أفضل لمصر.