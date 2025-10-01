قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في "الدلتا الجديدة" ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمركز صحة أسرة غرب الجامعات تقديرًا لأدائهم المتميز

عبدالصمد ماهر

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، قام الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية مفاجئة لمركز صحة أسرة غرب الجامعات، يرافقه الدكتور أحمد عمر، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وفريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، لتقييم مستوى الخدمات الصحية ومعالجة أي تحديات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة شملت تفقد أقسام طب الأسرة، الطوارئ، الباطنة، التعقيم، التطعيمات، الصيدلية، المعمل، عيادات الأسنان والأطفال، تنظيم الأسرة، الدعم النفسي، وغرفة المبادرات الصحية، بالإضافة إلى غرفة التذاكر ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات. كما اطلع نائب الوزير على آراء المنتفعين لقياس رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وخلال الجولة، رصد نائب الوزير بعض النواقص، منها عدم توافر أجهزة تكييف، جهاز أشعة (X-Ray)، كرسي أسنان، جهاز سونار، وخط فايبر لغرفة المشورة الخاصة بمبادرة الألف يوم الذهبية. ووجه المهندس عمرو عايد، مساعد الوزير، بإرسال لجنة لتوفير الخطوط اللازمة، كما أجرى اتصالًا بالدكتور تامر مدكور، مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، لمراجعة القوى البشرية بالمركز. وأوصى بتوفير جهاز كمبيوتر لغرفة الترصد، ومكتب لعيادة صديقة الشباب، وإضافة مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مع إعداد بروتوكول تعاون مع مستشفى القاهرة الجديدة لتقديم خدمات الدعم النفسي.

قوافل توعوية لزيادة الإقبال

كما وجه نائب الوزير بتنظيم قوافل توعوية لزيادة الإقبال على خدمات المركز، وإعداد تقرير مفصل يتضمن النواقص من تجهيزات رقمية ومكتبية وأجهزة، مع مراجعة عقود النظافة لضمان الالتزام بمعايير الجودة.

وأشاد الدكتور محمد الطيب بمستوى الأداء بالمركز، خاصةً بعد حصوله على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، مؤكدًا التزام العاملين وانتظام سير العمل. وتقديرًا لجهودهم المتميزة، وجه بصرف مكافأة للعاملين بالمركز.

وأكد «عبدالغفار» حرص وزارة الصحة والسكان على تطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها، بما يضمن تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

مجلس الوزراء وزير الصحة المتابعة الميدانية وزير الصحة والسكان مركز صحة أسرة غرب الجامعات الخدمات الصحية

