خلال ساعات| قطع المياه في عدة أماكن بكفر الشيخ.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن مركز الرياض، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء وغد الخميس من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا من كل يوم، ولمدة 10 ساعات.

قطع المياه في عدة أماكن بكفر الشيخ:

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نتيجة أعمال التطهير بترعة ذيل القاصد، مما يؤدي إلى توقف محطتي (الحاج علي - الرياض) وانقطاع المياه عن مركز الرياض وعن (الرياض، الرغامة، طلمبات 7، الرصيف، المثلث، فرج الكبرى، أبو شبانة، الحصفة، مخيزن).

اقرأ أيضًا:

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

شركات المياه توفر سيارات مياه صالحة للشرب:

وفي سياق متصل، قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.