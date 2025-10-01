قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران توافق على مشروع قانون يشدد العقوبة لمن يتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل
“أمر مؤسف ومحزن”.. كريم رمزي يعلق على نتائج منتخب الشباب بكأس العالم بتشيلي
الرئيس السيسي: حريصون على استقلال القضاء لضمان إعلاء العدالة الناجزة
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الدردير عن فيريرا: حاسس هيعمل ريمونتادا ويغفل الكل وياخد الدوري والسوبر والكونفدرالية
البابا ليو ينتقد المعاملة "اللاإنسانية" للمهاجرين في أمريكا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء: التوسع في استخدام التكنولوجيا لتقليل الفاقد من المياه بالمجاري المائية

كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة الخطة التنفيذية لمنظومة تطهير المجاري المائية، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والدكتور عيد الراجحي، مساعد وزير البيئة للدعم الفني، والمهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة الصرف.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية استمرار الجهود المبذولة لتطهير مختلف المجاري المائية على مستوى الجمهورية، والتوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية التي ترصد وتحدد أماكن تواجد وتجمع الحشائش والمخلفات، وذلك بما يسهم في سرعة التعامل معها والتقليل من تأثيرها على حجم وكميات المياه المفقودة، لافتا أيضاً إلى أهمية استمرار جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية، وتعظيم الاستفادة منها في حالة امكانية تحقيق ذلك.    

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم، الموقف التنفيذي لمنظومة تطهير المجاري المائية وجهود تطويرها، وذلك بما يسهم في تخفيض حجم كميات المياه المفقودة، لافتا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات متكاملة لأعمال التطهير بنهر النيل والترع والمصارف أمام المصبات والمآخذ والمحطات على مجري نهر النيل في العديد من المواقع، التي ساهمت بشكل كبير في التعامل مع ورد النيل والحشائش والمخلفات المتواجدة بتلك المجاري المائية.

كما تناول وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، جهود الاستفادة من ورد النيل، وخلق قيمة اقتصادية له من خلال تجميعه وتجفيفه واستخدامه في العديد من الصناعات اليدوية وإنتاج الطاقة الحيوية.

مصطفى مدبولي المجاري المائية تطهير المجاري المائية النيل ورد النيل

